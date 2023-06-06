Евакуйованим через підрив Каховської ГЕС виплатять фінансову допомогу, – Мінреінтеграції

Усім евакуйованим унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС буде виплачена фінансова допомога у розмірі 2 тис. грн на дорослого і 3 тис. грн на дітей віком до 18 років й осіб з інвалідністю.

"Усього евакуйовано понад 1,3 тис. людей, серед них є люди, які потребують особливого догляду. Так, Вінницька та Хмельницька області приймуть і розмістять маломобільних осіб", – сказано в повідомленні Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Там підкреслили, що важливим також є питання надання гуманітарної допомоги й доставки питної води на постраждалі території. Задля вирішення цих питань у межах роботи Коордштабу вдалося об’єднати міжнародних донорів та гуманітарних операторів. Їх представники запевнили, що забезпечать необхідний обсяг питної води та буріння свердловин.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ситуація з евакуацією наразі контрольована.