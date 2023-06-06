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виплати (444) евакуація (56) Каховська ГЕС (124)

Евакуйованим через підрив Каховської ГЕС виплатять фінансову допомогу, – Мінреінтеграції

каховка

Усім евакуйованим унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС буде виплачена фінансова допомога у розмірі 2 тис. грн на дорослого і 3 тис. грн на дітей віком до 18 років й осіб з інвалідністю.

"Усього евакуйовано понад 1,3 тис. людей, серед них є люди, які потребують особливого догляду. Так, Вінницька та Хмельницька області приймуть і розмістять маломобільних осіб", – сказано в повідомленні Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Там підкреслили, що важливим також є питання надання гуманітарної допомоги й доставки питної води на постраждалі території. Задля вирішення цих питань у межах роботи Коордштабу вдалося об’єднати міжнародних донорів та гуманітарних операторів. Їх представники запевнили, що забезпечать необхідний обсяг питної води та буріння свердловин.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ситуація з евакуацією наразі контрольована.

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А чого так багато? В мінреінтеграції знають що на 2 тис можна купити?
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06.06.2023 21:47 Відповісти
Це і так багато. Ідіотам, які з року в рік обирали Сальдо, який відкрито критикував майдан та все українське ще задовго до великого вторгнення а потім став колаборантом взагалі нічого неможна платити.
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06.06.2023 23:12 Відповісти
Мабуть, це просто плювок у рожу чи сцянина у вічі "мудрому наріду"? На фоні мілліардних хабарів та мільйонних подачок своїм коханкам рєзнічєнкових, князєвих тощо...
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07.06.2023 03:02 Відповісти

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