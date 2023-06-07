США ввели санкції проти міжнародної мережі за сприяння розвитку ракетної програми Ірану

США запровадили санкції проти семи фізичних осіб і шести організацій в Ірані, Китаї та Гонконзі у зв’язку з їхнім сприянням розвитку іранської програми зі створення нових балістичних ракет.

"Ця мережа проводила фінансові транзакції та сприяла закупівлі чутливих і критично важливих частин та технологій для ключових учасників програми розробки балістичних ракет Ірану", – йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

Уточнюється, що поставки проводилися для Міністерства оборони й матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану (MODAFL), а також його дочірніх організацій – Parchin Chemicals Industries (PCI), Aerospace Industries Organization (AIO), Iran Electronics Industries (IEI) і P.B. Sadr.

Крім того, Мінфін США ввів санкції проти іранського аташе з питань оборони в Пекіні, який координував військові закупівлі з КНР для іранських кінцевих користувачів.

Як повідомлялося, в кінці травня Верховна Рада України погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років.