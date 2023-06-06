Франція дозволила Україні призупинити виплати за кредитами

Україна і Франція підписали угоду щодо призупинення виплат за державним боргом.

Відповідну угоду сьогодні підписали міністр фінансів Сергій Марченко та посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Вдячний Уряду Франції за підтримку фінансової системи України. Призупинення виплат за офіційним боргом дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України та направити кошти на фінансування першочергових потреб та підтримати економіку, яка постраждала від війни", – зазначив Марченко.

Як повідомлялося, минулого року Україна отримала від Франції прямі пільгові кредити на 400 млн євро.

Нагадаємо, у 2020 році Україна ратифікувала Рамковий договір між урядами України та Франції на будівництво та придбання 20 катерів орієнтовною вартістю 137 млн євро. При цьому частину катерів (25%) мали побудувати на вітчизняних суднобудівних підприємствах.

Крім того, держпідприємство МВС України у серпні 2018 року уклало угоду з французькою компанією Airbus Helicopters SAS про закупівлю гелікоптерів на 554,29 млн євро або 18,23 млрд грн. Гелікоптери купили за рахунок французького кредиту на 475 млн євро. З них 274,35 млн євро пішло на закупівлю вживаних машин зі зносом до 50%.