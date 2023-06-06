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Мінфін (2878) облігації (1446)

Мінфін розмістив державні облігації на 4,8 мільярда

гроші

Міністерство фінансів 6 червня розмістило державні облігації (ОВДП) на суму близько 4,78 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 1,65 мільярда гривень, ставки за ними зросли до 18,4% річних, хоча завдяки високому попиту на ці ОВДП тижнем раніше її вдалося знизити з 18,5% до 18,27% річних.

Мінфін також розмістив півторарічні ОВДП на 2,45 мільярда гривень під 19,5% та трирічні бенчмарк-облігації на 683,89 мільйона гривень під 19,75% річних.

Як повідомлялося, 30 травня Мінфін залучив від продажу ОВДП до державного бюджету 11,29 мільярда гривень (в еквіваленті). 

23 травня Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 10,79 млрд грн.

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