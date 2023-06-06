Через підрив Каховської ГЕС затоплена частина державних доріг Херсонщини
Ділянки державних автошляхів Херсонської області опинилися повністю під водами Дніпра та його приток після підриву водопереливної дамби, будівлі машинного залу та шлюзу Каховської ГЕС.
"Ідеться про частини доріг Херсон – Нова Каховка – Генічеськ та Одеса – Мелітополь – Новоазовськ нижче гідроелектростанції. На лівому березі Херсонщини, який зараз тимчасово окупований російськими військами, під водою опинилася частина траси Одеса – Мелітополь – Новоазовськ", – сказано в повідомленні Агентства відновлення.
На підконтрольному Україні правобережжі Херсонщини зараз повністю затоплені ділянки дороги державного значення Херсон – Нова Каховка – Генічеськ, вздовж якої розташовані населені пункти Дар’ївка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Шилова Балка.
"Вода продовжує прибувати, відповідно затоплення доріг триватиме", – додали в Агентстві.
Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
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