Фонд держмайна виставив на продаж Білгород-Дністровський порт зі знижкою 50%

Фонд держмайна (ФДМУ) переніс повторний приватизаційний аукціон із продажу "Білгород-Дністровського морського торговельного порту" (МТП), призначивши його на 14 червня.

За даними ФДМУ, стартову ціну об'єкта знижено вдвічі – до 92,46 млн (без ПДВ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Аукціон відбудеться у системі "ProZorro.Продажі". Розмір гарантійного внеску становить 18,49 млн грн.

Як повідомлялося, повторний аукціон із продажу Білгород-Дністровського МТП було призначено на 6 червня. Оголошена стартова ціна становила 184,92 млн грн (без ПДВ). Розмір гарантійного внеску – 36,98 млн грн.

Раніше повідомлялося, що переможець попереднього аукціону з продажу "Білгород-Дністровського МТП", який відбувся 13 березня, ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова відмовився від купівлі порту на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу з регіональним відділенням ФДМУ в Одеській та Миколаївській областях.

У компанії уточнили, що ціна продажу порту на аукціоні, який вона виграла, становила 264,12 млн грн (з ПДВ), також повідомлялося, що "Укрдонінвест" не вимагав повернення гарантійного внеску у розмірі 18,76 млн грн.

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Призначений на 3 березня перший аукціон із продажу зазначеного порту зі стартовою ціною 187,57 млн грн не відбувся.

Фонд держмайна зазначав, що заснований у 1971 році Білгород-Дністровський порт збитковий, проте з 2022 року підприємство "відіграє важливу роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки як логістичний центр для портів на Дунаї".

ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський морський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Порт приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції.

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частина надана в оренду).