БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
646 відвідувачів онлайн
Новини
724 0
банки (6844) кредитні картки (98) Приватбанк (1769)

"Приватбанк" відновив роботу своїх сервісів після масштабного збою (оновлено)

приват

У системі найбільшого в Україні державного "Приватбанку" увечері у вівторок, 6 червня, спостерігалися перебої та затримки в роботі сервісів, зокрема "Приват24", мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали.

Як повідомили у пресслужбі банку о 19:14, стабільну роботу сервісів вдалося відновити.

Останній масштабний збій у роботі сервісів "Приватбанку" стався 29 квітня, тоді клієнти банку стикалися з труднощами при оплаті банківськими картками, а також при знятті готівки у банкоматах.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 