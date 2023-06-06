Україна може відновити роботу аміакопроводу до Одеси, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна може відновити роботу аміакопроводу до Одеси.

"Якби ви запитали мене, чи можемо ми відновити цю роботу, то ми розуміємо, що так, якщо це буде потрібно", – сказав Зеленський на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомив голова ОВА Олег Синегубов, 5 червня в Куп'янському районі Харківської області внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено трубопровід з аміаком, відбулася його розгерметизація.

За словами Зеленського, "усі думають, що робити з аміаком, а потім просто щось прилетіло з Росії і все".

При цьому він наголосив, що "точка входу аміакопроводу знаходиться на території, де знаходиться ворог".

"Ми розуміємо, що це наслідки війни", – сказав він.