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аміак (78) Зеленський (2438) Одеса (910)

Україна може відновити роботу аміакопроводу до Одеси, – Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна може відновити роботу аміакопроводу до Одеси.

"Якби ви запитали мене, чи можемо ми відновити цю роботу, то ми розуміємо, що так, якщо це буде потрібно", – сказав Зеленський на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомив голова ОВА Олег Синегубов, 5 червня в Куп'янському районі Харківської області внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено трубопровід з аміаком, відбулася його розгерметизація.

За словами Зеленського, "усі думають, що робити з аміаком, а потім просто щось прилетіло з Росії і все".

При цьому він наголосив, що "точка входу аміакопроводу знаходиться на території, де знаходиться ворог".

"Ми розуміємо, що це наслідки війни", – сказав він.

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Это предательство и подстава. За утопленным Херсоном пойдет отравленная Одесса. Зе не понимает что творит. Неразумное дитятя волею злобной судьбы оказалось на вершине и на пятом году правления так и не понимает что творит. Для него зермак и компания как глоток воздуха. Поэтому и боится их фамилии выговорить. Только отвечать за сотни тысячь жизней будет оно один. Мне жаль эту ничтожную личность. Дайте ему почитать 12 стульев. Ту часть с зиц председателем фуксом.
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06.06.2023 19:12 Відповісти
Треба обміняти Zеленського на всіх українських полонених, це буде сильний крок, зокрема, і до демократизації українського суспільства.
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06.06.2023 20:14 Відповісти
Цьому idiotu мало трагедії Каховської ГЕС
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06.06.2023 20:35 Відповісти
Сам критикував за це Порошенка (що не підтвердилось і ротердам+ себе виправдав) а тепер робить саму справжню торгівлю на крові.
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06.06.2023 23:15 Відповісти
Україна може відновити роботу аміакопроводу до Одеси, - Зеленський Джерело: https://biz.censor.net/n3423033
ГНІДА, НЕ ТРЕБА КАЦАПАМ ДОПОМОГАТИ ЗАРОБЛЯТИ МІЛІАРДИ ДОЛАРІВ НА ПРОДАЖУ АМІАКУ.
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06.06.2023 23:32 Відповісти

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