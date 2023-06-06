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Зеленський (2438) податкова (337) Податковий кодекс (227) реформи (334)

Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу, але після завершення війни

володимир,зеленський

Україні необхідно провести радикальну податкову реформу після завершення війни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, відповідаючи на запитання Liga.net про його ставлення до анонсованого Офісом президента так званого проєкту податкової реформи "10-10-10".

"Реформа правильна, реформа точно буде. Відновлення нашої держави має бути в найкращій (податковій, – ред.) системі Європи, щоб наша держава була привабливою для повернення", – сказав Зеленський.

За його словами, це стосується не тільки податків.

"По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас 500-600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливі фінансові новації, включно з податковими", – пояснив голова держави.

Він додав, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд Верховної Ради, тому що іде війна й існують певні домовленості з Міжнародним валютним фондом.

"Ми дотаційна економіка. Не ми встановлюємо правила зараз, коли не наша економіка генерує гроші, а їх нам дають. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися з МВФ. Усі міжнародні інституції бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрату робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, авжеж, тобі ніхто не дасть такої можливості", – сказав Зеленський.

"Програма мені подобається, але потрібно, щоб вона подобалася не тільки нам з вами", – додав президент.

Читайте також: Офіс президента готує додатковий податок на зняття готівки, – ЗМІ

Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.

У цьому контексті прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, ідуть на фінансування Сил безпеки та оборони, тому майбутня податкова реформа можлива лише після завершення війни, а роботу над нею потрібно вести разом з МВФ.

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Топ коментарі
+14
Ты уже повернул. Почти 9 млн. сейчас беженцами в Европе.
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06.06.2023 22:55
+12
После поднятия в два раза цен на электричество, страшно и подумать о налоговой реформе от этого клоуна.
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06.06.2023 23:06
+12
"По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас 500-600 '' ...З 500-600 євро він звичайно перегнув. У будь-якому райцентрі зарплата у 7000 - 9000 грн за щастя (200 євро в середньому), а більшість і цього не мають. У містах мільйонниках трохи краща ситуація
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06.06.2023 23:25
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А можна для підприємців які були мобілізовані залишити пільги без змін на такий самий строк який їх було мобілізовано. Хоч якийсь плюс від того що людей вже другий рік тримають в армії без надії на ротацію, або звільнення.
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06.06.2023 19:05 Відповісти
йа тєбя пацєлую, но - потом, єслі захочєшь
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06.06.2023 22:48 Відповісти
Ты уже повернул. Почти 9 млн. сейчас беженцами в Европе.
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06.06.2023 22:55 Відповісти
Большинство вернется, только когда Украина войдет в ЕС и станет процветающим государством.
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07.06.2023 12:23 Відповісти
Было исследование. Уже более 50% не собираются возвращаться.
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07.06.2023 12:29 Відповісти
Я б ще додав що ще багато хто поїде.
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07.06.2023 18:58 Відповісти
"Не на часі". А триватиме вона поки ви з хлом ноги не протягнете, так виходить?
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06.06.2023 23:01 Відповісти


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06.06.2023 23:01 Відповісти
Невеличке уточнення: ця система з касовими апаратами працювала і до Зеленського.
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07.06.2023 08:58 Відповісти
Небольшое уточнение - такого поголовно принудительного втюхивания РРО практически всем ФОПам не было не при ком до Зеленского.
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07.06.2023 12:31 Відповісти
Ця картинка фейкова. Ви б спочатку інформацію б перевірили.
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07.06.2023 13:02 Відповісти
После поднятия в два раза цен на электричество, страшно и подумать о налоговой реформе от этого клоуна.
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06.06.2023 23:06 Відповісти
🤮гнида 🤢🤡🤬 з ФСБШним гетьманцевим , татаровим , демченко , ермаком ,Ванькой банановим, Бужанським , Тимошенко , Резниченко ……………КАКЛАМОЙШЕЙ , не зникнете , війна не закінчиться ніколи , або «ПАСЕРЕДИНЕ « ,ПНХ , МАРАДЕРИ на крові
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07.06.2023 06:50 Відповісти
Сумніваюсь, що запланована реформа від цього рашистського клована походить. Привладні щурі ж кричали - дайте нам план Маршала для відновлення України. Очевидно, що план відновлення України уже розроблений західними експертами і напевно не авторства клована Зелінського чи його зграї грабіжників і мародерів, який з поміж іншого включає радикальну податкову реформу.
Однак, рашистський клован на найвищій посаді в Україні вирішив отримати з цього політичні бонуси і попіаритися
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07.06.2023 09:55 Відповісти
Обіцяти після війни, це як обіцяти жити після смерті. Тепер потрібно вижити і перемогти, було два роки часу "обіцяти", вікно годувати всіх обіцянками - закрилось.
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06.06.2023 23:09 Відповісти
Думають в інше вікно залізти.
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07.06.2023 04:46 Відповісти
Пан , Олексій 👍💯
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07.06.2023 06:51 Відповісти
"По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас 500-600 '' ...З 500-600 євро він звичайно перегнув. У будь-якому райцентрі зарплата у 7000 - 9000 грн за щастя (200 євро в середньому), а більшість і цього не мають. У містах мільйонниках трохи краща ситуація
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06.06.2023 23:25 Відповісти
Та не однаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять...

Ох, не однаково мені.
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07.06.2023 04:55 Відповісти
Буде реформа, але вже після виборів, бо "неможливо за один строк так багато зробити"
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07.06.2023 05:42 Відповісти
У вас є сумніви щодо того, кого вибере мудрий нарід на наступних виборах?
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07.06.2023 14:16 Відповісти
наверно после войны податкову реформу будут обсуждать другие депутаты и другое правительство , а президент по должности и своим обязанностям вообще не должен туда совать свой нос , у президента хватает своей работы --- оборона и внешняя политика
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07.06.2023 06:04 Відповісти
Бідосики... "Светлое будущее"...
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07.06.2023 07:14 Відповісти
цікаво, як він збирається з тюряги реформи проводить?
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07.06.2023 08:05 Відповісти
пообіцяв...педагоги вже давно жирують на обіцяні 4000 у.е. І взагалі епоха бідності то лишилась за Порохом
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07.06.2023 08:06 Відповісти
В гробах крутяться наші предки - жида на гетьманство виперли.
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07.06.2023 08:31 Відповісти
Не український ж народ випер цього жида на гетьманство. Звичайно, якщо не вважати віденську сходку "в гостях у хвірташа" кримінального олігархату українським народом.
Крім жида, зашквареного олігарха та підставної гебні іншого вибору то не було.
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07.06.2023 10:21 Відповісти
Когда реформами занимается гетманцев (писать с маленькой буквы), сразу надо с....ся со страны, и как можно дальше!!!!! место этого п....ра на параше в Лукьяновском сизо и далее на ПЖ или суку повесить на гребле Днепрогэса!!!!!!
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07.06.2023 08:36 Відповісти
Обіцятель ти наш.
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07.06.2023 08:38 Відповісти
Одномільярдний ліс вже посадив, пора і за реформу сплати податків братись...
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07.06.2023 08:42 Відповісти
у перший четверг після дощику)))
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07.06.2023 09:00 Відповісти
Поганому танцівнику завжди щось заважає
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07.06.2023 10:23 Відповісти
Європейці провели нам реформу конкурсний відбір всих державних керівників взяли все поламали попризначали кого попало і так всюди
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07.06.2023 10:26 Відповісти
Головне пообіцять. Вже скільки всього наобіцяли, немає куди записувати.
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07.06.2023 10:30 Відповісти
Звіздьож типу "законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд Верховної Ради, тому що іде війна" не витримує жодної критики.
Коли ж це робити як не зараз, поки весь держбюджет наповнюється за рахунок західних донорів?
Для зелених грабіжників, мародерів і аферистів розграбовувати бюджетні кошти, прихватизовувати державні порти, підприємства за ціною квартири у багатоповерхівці під час війни на часі, а проведення справжніх реформ, розроблених західними партнерами в інтересах всього українського народу потрібно відкласти
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07.06.2023 10:46 Відповісти
ти нам вже наобіцяло і "шашлички" і "канєц епохі бєднасті"...
краще б тебе мама на траву висцяла.
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07.06.2023 12:08 Відповісти
Я так понимаю, что в дупу ушел не МВФ, а мы.
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07.06.2023 12:10 Відповісти
Почитавши коментарі складається враження, що тут всі зіібрались чисто поненавидіти Президента. В 10-10-10 немає ніяких прорахунків, ось головна проблема. Покажіть реформу, тоді і будемо дивитись.
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07.06.2023 13:04 Відповісти
"Клятви, дані в бурю, забуваються в тиху погоду". © Томас Фуллер
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07.06.2023 13:13 Відповісти
Ця нікчема обіцяльник ще той... вже стільки всього наобіцяв, але найкращо обіцянка була то шашлики на майські.
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07.06.2023 15:06 Відповісти
пообещать - не значит жениться
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07.06.2023 15:06 Відповісти
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07.06.2023 15:22 Відповісти
"Зєлупа пообіцяв радикальну податкову реформу "
Ракова метастаза пообіцяла пацієнту міцного здоров'я.
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07.06.2023 16:03 Відповісти
Ага, новые налоговые поборы, слежка за карточками жителей Украины и новые заоблачные тарифы - так это сейчас во время войны.
А как реформу - так после войны.
У нас есть президент или есть человек исполняющий обязанности президента с помощью видосиков и марафонов?
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07.06.2023 16:24 Відповісти
👍Головне не просріть цей шанс.

Бо говорити і популістично обіцяти зробити може кожен, а діяти та зробити це зовсім інше. Вами вже обіцялось 4000$ вчителям, но тоді це була казка... А зараз справді є шанс після війни за рахунок репарацій провести податкову реформу.

І до того ж бажано опублікувати що саме планується, бо у мене вже є сумніви в ефективності цієї системи. Мені більше подобається "податок на виведений капітал", "податок з продажі" і "податок на доходи фізосіб" + рентні платежі за видобуток ресурсів чи їх генерацію.

😍При тому в утопічному варіанті я б взагалі хотів 📝відміни мит (як таких що в реальності не працюють), 🌎повну орієнтацію економіки на експорт, послуги і т.п. щоб майже кожен громадянин в тій чи іншій степені працював на глобальний ринок та міг дозволити собі будь-які товари глобального ринку не створюючи проблем балансу попиту долар-гривня. Та хотів би 📝накопичувальну добровільно примусову пенсійно-соціальну систему в якій кожен може похвалитись скільки податків він сплатив в соціальний фонд з якого платять пенсії, стипендії та інше. (Може похвалитись своїм рейтингом. Своєю корисністю суспільству. І звичайно все це із максимальною пропагандою в масмедіа та цькуванням тих хто приховує доходи та зробив капітал не зрозуміло як нічого не сплативши) Ну і на кінець нормальний 📝Ринок Праці взамін Біржі. Така собі HR компанія ціль якої збирати максимально багато податків із зарплати. Із можливістю переманювати людей із однієї фірми в іншу де держава отримає більше податків, із можливістю спамити пропозиціями змінити роботу, відмовитись від бізнесу який не приносить доходів-податків і не створює робочих місць, погрозами що нацькує податкову так як ви ніде не працюєте і т.п.. Все в кращих традиціях hr в мережевих компаніях.

P.S. "Данило Гетманцев виступив проти" - якщо агент рф і великий любитель шарія проти значить це щось цікаве та корисне для України
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07.06.2023 16:50 Відповісти
Читається- після війни без нього
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07.06.2023 17:22 Відповісти
цікаво що треба мати замість мозгів у голові, щоб й досі вірити цьому аморальному лукавому ватному імітатору? щоб наша держава була привабливою та були реформи треба спочатку щоб по статті 111 КК України за держзраду сіла вся промоскальська шобла з ОПи та їхні холуї. інакше не буде ані реформ ані привабливості ані перспективи для незалежної України.
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07.06.2023 18:42 Відповісти
Треба реформи для досягнення перемоги,
реформи після перемоги - це мрійництво та фантастика...
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07.06.2023 18:56 Відповісти

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