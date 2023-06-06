Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу, але після завершення війни

Україні необхідно провести радикальну податкову реформу після завершення війни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, відповідаючи на запитання Liga.net про його ставлення до анонсованого Офісом президента так званого проєкту податкової реформи "10-10-10".

"Реформа правильна, реформа точно буде. Відновлення нашої держави має бути в найкращій (податковій, – ред.) системі Європи, щоб наша держава була привабливою для повернення", – сказав Зеленський.

За його словами, це стосується не тільки податків.

"По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас 500-600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливі фінансові новації, включно з податковими", – пояснив голова держави.

Він додав, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд Верховної Ради, тому що іде війна й існують певні домовленості з Міжнародним валютним фондом.

"Ми дотаційна економіка. Не ми встановлюємо правила зараз, коли не наша економіка генерує гроші, а їх нам дають. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися з МВФ. Усі міжнародні інституції бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрату робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, авжеж, тобі ніхто не дасть такої можливості", – сказав Зеленський.

"Програма мені подобається, але потрібно, щоб вона подобалася не тільки нам з вами", – додав президент.

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Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.

У цьому контексті прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, ідуть на фінансування Сил безпеки та оборони, тому майбутня податкова реформа можлива лише після завершення війни, а роботу над нею потрібно вести разом з МВФ.