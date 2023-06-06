Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу, але після завершення війни
Україні необхідно провести радикальну податкову реформу після завершення війни.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, відповідаючи на запитання Liga.net про його ставлення до анонсованого Офісом президента так званого проєкту податкової реформи "10-10-10".
"Реформа правильна, реформа точно буде. Відновлення нашої держави має бути в найкращій (податковій, – ред.) системі Європи, щоб наша держава була привабливою для повернення", – сказав Зеленський.
За його словами, це стосується не тільки податків.
"По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас 500-600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливі фінансові новації, включно з податковими", – пояснив голова держави.
Він додав, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд Верховної Ради, тому що іде війна й існують певні домовленості з Міжнародним валютним фондом.
"Ми дотаційна економіка. Не ми встановлюємо правила зараз, коли не наша економіка генерує гроші, а їх нам дають. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися з МВФ. Усі міжнародні інституції бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрату робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, авжеж, тобі ніхто не дасть такої можливості", – сказав Зеленський.
"Програма мені подобається, але потрібно, щоб вона подобалася не тільки нам з вами", – додав президент.
Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.
Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.
Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.
У цьому контексті прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, ідуть на фінансування Сил безпеки та оборони, тому майбутня податкова реформа можлива лише після завершення війни, а роботу над нею потрібно вести разом з МВФ.
Будь ласка, зачекайте...
Однак, рашистський клован на найвищій посаді в Україні вирішив отримати з цього політичні бонуси і попіаритися
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.
Крім жида, зашквареного олігарха та підставної гебні іншого вибору то не було.
Коли ж це робити як не зараз, поки весь держбюджет наповнюється за рахунок західних донорів?
Для зелених грабіжників, мародерів і аферистів розграбовувати бюджетні кошти, прихватизовувати державні порти, підприємства за ціною квартири у багатоповерхівці під час війни на часі, а проведення справжніх реформ, розроблених західними партнерами в інтересах всього українського народу потрібно відкласти
краще б тебе мама на траву висцяла.
Ракова метастаза пообіцяла пацієнту міцного здоров'я.
А как реформу - так после войны.
У нас есть президент или есть человек исполняющий обязанности президента с помощью видосиков и марафонов?
Бо говорити і популістично обіцяти зробити може кожен, а діяти та зробити це зовсім інше. Вами вже обіцялось 4000$ вчителям, но тоді це була казка... А зараз справді є шанс після війни за рахунок репарацій провести податкову реформу.
І до того ж бажано опублікувати що саме планується, бо у мене вже є сумніви в ефективності цієї системи. Мені більше подобається "податок на виведений капітал", "податок з продажі" і "податок на доходи фізосіб" + рентні платежі за видобуток ресурсів чи їх генерацію.
😍При тому в утопічному варіанті я б взагалі хотів 📝відміни мит (як таких що в реальності не працюють), 🌎повну орієнтацію економіки на експорт, послуги і т.п. щоб майже кожен громадянин в тій чи іншій степені працював на глобальний ринок та міг дозволити собі будь-які товари глобального ринку не створюючи проблем балансу попиту долар-гривня. Та хотів би 📝накопичувальну добровільно примусову пенсійно-соціальну систему в якій кожен може похвалитись скільки податків він сплатив в соціальний фонд з якого платять пенсії, стипендії та інше. (Може похвалитись своїм рейтингом. Своєю корисністю суспільству. І звичайно все це із максимальною пропагандою в масмедіа та цькуванням тих хто приховує доходи та зробив капітал не зрозуміло як нічого не сплативши) Ну і на кінець нормальний 📝Ринок Праці взамін Біржі. Така собі HR компанія ціль якої збирати максимально багато податків із зарплати. Із можливістю переманювати людей із однієї фірми в іншу де держава отримає більше податків, із можливістю спамити пропозиціями змінити роботу, відмовитись від бізнесу який не приносить доходів-податків і не створює робочих місць, погрозами що нацькує податкову так як ви ніде не працюєте і т.п.. Все в кращих традиціях hr в мережевих компаніях.
P.S. "Данило Гетманцев виступив проти" - якщо агент рф і великий любитель шарія проти значить це щось цікаве та корисне для України
реформи після перемоги - це мрійництво та фантастика...