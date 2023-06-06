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Місцеві бюджети в травні отримали майже 16 мільярдів дотацій, – Мінфін

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У травні 2023 року Міністерство фінансів згідно з бюджетним законодавством забезпечило перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 15,8 млрд грн, що становить 87,2% від передбачених розписом асигнувань.

Як ідеться в повідомленні Мінфіну, зокрема:

  • базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань;
  • додаткові дотації перераховано в сумі 2,2 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у травні залишилась реверсна дотація в обсязі 242 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень-травень 2023 року збільшились на 52,6 млрд грн і станом на 1 червня 2023 року становлять 168 млрд грн.

Залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування й надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

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