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Кривий Ріг (264) металургія (868) сталь (373) Арселор (125) Каховська ГЕС (124)

Наслідки підриву Каховської ГЕС: Найбільший меткомбінат України зупинив виробництво сталі

арселор,міттал

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинив виробництво сталі, щоб зменшити споживання води, дефіцит якої виник внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Як повідомляє пресслужба компанії, виробництво зупинено до нормалізації з постачанням води до Кривого Рогу.

"Через підрив та руйнацію Каховської ГЕС агресором "АрселорМіттал Кривий Ріг" обмежив споживання води та вже поставив на паузу низку процесів металургійного виробництва. Робота фактично усього обладнання, яке охолоджується водою, тимчасово призупинена. Так підприємство збереже виробничі агрегати та знизить обсяги споживання води до нормалізації ситуації", – сказано у повідомленні.

Зокрема, "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинить виплавку сталі, а також виробництво прокату. В роботі залишаться тільки доменне та коксохімічне виробництва, а також гірничо-збагачувальний комплекс.

Водночас в компанії обіцяють, що всі замовлення клієнтів будуть виконані у повному обсязі.

"Як швидко підприємство зможе повернутися до нормального режиму роботи буде зрозуміло впродовж найближчих 3-4 днів після аналізу глибини падіння рівня води у Каховському водосховищі та інших наслідків теракту, який здійснив ворог", – додали у пресслужбі підприємства.

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Як повідомлялося, у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС влада Кривого Рогу обмежила споживання води промисловими підприємствами міста. Раніше металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" вже вирішив відправити частину персоналу на віддалену роботу, ще кілька великих металургійних підприємств поки що лише закликають працівників економити воду.

Кривий Ріг на 70% залежить від подачі води з Каховського водосховища.

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Для цього нечисть кацапська і підірвала дамбу,щоб нанести збитки Україні!
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06.06.2023 19:36 Відповісти
Так сенс життя кацапа від народження і до смерті - це щоб сусід жив гірше ніж він. Заради цього він піде на будь-який злочин.
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06.06.2023 20:48 Відповісти
***, візьміть мене у розвідку :

КАХОВСЬКУ ГЕС ПІДІРВАЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИБУХІВКИ - ГУР МО

06 червня, 2023, 21:07

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© Суспільне UA
Українська розвідка має докази цього злочину.
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06.06.2023 21:57 Відповісти
Заява логічна,бо тут починають заливати що вона сама завалилась (всілякі Івани Яковини, роспропаганда, тощо).
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06.06.2023 23:47 Відповісти
Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота: "На сьогоднішній день, щоб побудувати таку станцію потрібно мінімум 800 мільйонів євро. Ідеться і про станцію, і про мостовий перехід, і про залізничну колію. Пошкоджена також і система шлюзування. Тобто ішлося про цілу інфраструктуру, і разом це не менше мільярда євро. Але найголовніше - щоб все відновити, потрібен час: щонайменше п'ять років."
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06.06.2023 23:51 Відповісти
гундоса шмаркля вже ручки тре від задоволення і від майбутнього Великого Відновлення, і рахує скільки лярдів до нього прилипне.
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07.06.2023 08:11 Відповісти
А буде у власника "ArcelorMittal Кривий Ріг" духу подати в суди на московію за збитки від знищення станції?
Хай подає і на отримані кошти будує новий ******** комбінат.
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07.06.2023 12:17 Відповісти

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