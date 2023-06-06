Наслідки підриву Каховської ГЕС: Найбільший меткомбінат України зупинив виробництво сталі

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинив виробництво сталі, щоб зменшити споживання води, дефіцит якої виник внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Як повідомляє пресслужба компанії, виробництво зупинено до нормалізації з постачанням води до Кривого Рогу.

"Через підрив та руйнацію Каховської ГЕС агресором "АрселорМіттал Кривий Ріг" обмежив споживання води та вже поставив на паузу низку процесів металургійного виробництва. Робота фактично усього обладнання, яке охолоджується водою, тимчасово призупинена. Так підприємство збереже виробничі агрегати та знизить обсяги споживання води до нормалізації ситуації", – сказано у повідомленні.

Зокрема, "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинить виплавку сталі, а також виробництво прокату. В роботі залишаться тільки доменне та коксохімічне виробництва, а також гірничо-збагачувальний комплекс.

Водночас в компанії обіцяють, що всі замовлення клієнтів будуть виконані у повному обсязі.

"Як швидко підприємство зможе повернутися до нормального режиму роботи буде зрозуміло впродовж найближчих 3-4 днів після аналізу глибини падіння рівня води у Каховському водосховищі та інших наслідків теракту, який здійснив ворог", – додали у пресслужбі підприємства.

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Як повідомлялося, у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС влада Кривого Рогу обмежила споживання води промисловими підприємствами міста. Раніше металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" вже вирішив відправити частину персоналу на віддалену роботу, ще кілька великих металургійних підприємств поки що лише закликають працівників економити воду.

Кривий Ріг на 70% залежить від подачі води з Каховського водосховища.