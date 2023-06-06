Адміністрація Гостомеля роздала мільйони гривень на відбудову підставним підприємцям і компаніям, - ЗМІ. ВIДЕО
Гостомельська селищна військова адміністрація перерахувала мільйони гривень підставним фізособам-підприємцям та компаніям, які нібито займалися відбудовою селища після російської окупації і бойових дій.
Серед "підставних ФОПів" – мешканець тимчасово окупованого Донецьку, пенсіонерка з Миколаєва та священник-втікач з Рівненщини, з'ясували журналісти Bihus.Info.
Так, майже 5 мільйонів гривень за оцінку зруйнованого житла та технічний нагляд за ремонтними роботами отримала ФОП Надія Редько. Жінка, якій скоро виповниться 74 роки, живе у Миколаєві і каже, що оформленням займався її ж зять – Андрій Фоміца. Журналісти з’ясували, що сам Фоміца напередодні підписання угод наприкінці 2022 року шукав роботу менеджера з продажів у Приірпінні.
Саме Фоміца і відповів журналістам, коли ті подзвонили на номер телефону, вказаний як контактний для ФОП Надії Редько. Цим же номером за документами мав би користуватися ще один ФОП – Ярослав Морозов.
Як виявилося, Морозов родом із Донецька і майже постійно перебуває на тимчасово окупованій території. Від гостомельських чиновників зареєстрований на нього ФОП отримав майже 300 тисяч гривень на роботи.
Ще майже 9 мільйонів гривень на відбудову Гостомеля отримала компанія "Файсер торг", яку незадовго до цього записали на Юрія Теселька – очільника релігійної громади з села Жовкині на Рівненщині. Тут він вже не живе, а місцеві мешканці кажуть, що Теселько нібито набрав на односельців кредитів і кудись втік.
У Гостомельській селищній військовій адміністрації пояснили свої дії наслідками повномасштабної війни та необхідністю проводити закупівлі швидко. А також заявили, що перевірка підрядників не є частиною їхніх обов’язків.
Водночас одразу після інтерв’ю з заступником голови Гостомельської СВА Михайлом Ковалем інформація про всі проплати з бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації зникли зі спеціалізованого державного порталу.
Своєю чергою БЕБ заявило, що розслідує справу про те, що посадовці Гостомельської СВА у 2022-2023 роках привласнили 5 мільйонів гривень шляхом укладання угод з підконтрольними компаніями на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді. При цьому фактичні будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а окремі роботи були взагалі здійснені силами комунальників.
Очільник же Гостомельської СВА Сергій Борисюк, який раніше коментувати Bihus.Info історію з підозрілими проплатами відмовився, на пресконференції заявив про тиск і замовність атак правоохоронців і журналістів.
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Ну аякже, все як завжди. Подай в суд і докажи всім про своє чесне ім'я. Але ж ні...
https://biz.censor.net/n3423016
Рахункова палата, то виключно для отримання грошей на посадах, як НацдержСлужба посадові виписала під штатні посади, і фсьо…
оце матьора банда
Или просто депутат...
але влада на таке ніколи не піде. бо тоді всі зрозуміють що влада без корупції не хоче жити.
тому вся боротьба з корупцією та всі оті антикорупційні органи то фейк, переливання з пустого в порожнє. і якщо ми голосуємо за президентів, які обіцяють подолати корупцію а не ТОТАЛЬНО ЇЇ ЗНИЩИТИ З РОЗКРИТТЯМ СХЕМИ ЯК БУДУТЬ ДІЯТИ то ми співучасники і це ми винуваті що країна розікрадена.
банальный распилмародерство, но и спонсирование оккупантов. показательные расстрелы все же не помешали бы. а то кажется уж привыкли на генном уровне.
бо всіх їх розстріляли б накуй
і за 5 л води по 239грн в Кривому Розі теж розстріляли б накуй
Я за те щоб заставу заборонили, бо це шпарина у законодавствi для крадiiв-чиновникiв. Застава для них як чарiвна палочка-виручалочка.
Хтось бачив щоб застава врятувала хоча б одного пересiчного громадянина? Застава - то для багатого чиновника, а людям воно не треба. Застава людям тiльки шкодить, бо небожителi мають право красти та виходити сухими з води.
Я ща конфiскацiю iх майна, та позбавлення лiцензii на чиновничу дiяльнicть. Щоб вор знав що вкраде - та не зможе знайти роботу, та втратить бiльше нiж награбувало 💩
Українці, ви таке обирали в 2019?