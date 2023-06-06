БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
657 відвідувачів онлайн
Новини
13 584 36
корупція (446) Гостомель (16) відбудова (35)

Адміністрація Гостомеля роздала мільйони гривень на відбудову підставним підприємцям і компаніям, - ЗМІ. ВIДЕО

гостомель

Гостомельська селищна військова адміністрація перерахувала мільйони гривень підставним фізособам-підприємцям та компаніям, які нібито займалися відбудовою селища після російської окупації і бойових дій.

Серед "підставних ФОПів" – мешканець тимчасово окупованого Донецьку, пенсіонерка з Миколаєва та священник-втікач з Рівненщини, з'ясували журналісти Bihus.Info.

Так, майже 5 мільйонів гривень за оцінку зруйнованого житла та технічний нагляд за ремонтними роботами отримала ФОП Надія Редько. Жінка, якій скоро виповниться 74 роки, живе у Миколаєві і каже, що оформленням займався її ж зять – Андрій Фоміца. Журналісти з’ясували, що сам Фоміца напередодні підписання угод наприкінці 2022 року шукав роботу менеджера з продажів у Приірпінні.

Саме Фоміца і відповів журналістам, коли ті подзвонили на номер телефону, вказаний як контактний для ФОП Надії Редько. Цим же номером за документами мав би користуватися ще один ФОП – Ярослав Морозов.

Як виявилося, Морозов родом із Донецька і майже постійно перебуває на тимчасово окупованій території. Від гостомельських чиновників зареєстрований на нього ФОП отримав майже 300 тисяч гривень на роботи.

Ще майже 9 мільйонів гривень на відбудову Гостомеля отримала компанія "Файсер торг", яку незадовго до цього записали на Юрія Теселька – очільника релігійної громади з села Жовкині на Рівненщині. Тут він вже не живе, а місцеві мешканці кажуть, що Теселько нібито набрав на односельців кредитів і кудись втік.

У Гостомельській селищній військовій адміністрації пояснили свої дії наслідками повномасштабної війни та необхідністю проводити закупівлі швидко. А також заявили, що перевірка підрядників не є частиною їхніх обов’язків.

Водночас одразу після інтерв’ю з заступником голови Гостомельської СВА Михайлом Ковалем інформація про всі проплати з бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації зникли зі спеціалізованого державного порталу.

Своєю чергою БЕБ заявило, що розслідує справу про те, що посадовці Гостомельської СВА у 2022-2023 роках привласнили 5 мільйонів гривень шляхом укладання угод з підконтрольними компаніями на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді. При цьому фактичні будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а окремі роботи були взагалі здійснені силами комунальників.

Очільник же Гостомельської СВА Сергій Борисюк, який раніше коментувати Bihus.Info історію з підозрілими проплатами відмовився, на пресконференції заявив про тиск і замовність атак правоохоронців і журналістів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+46
Воєнна мода від Зевлади - красти, поки вдається. Можна нагорі - підгрібаємо і внизу!
показати весь коментар
06.06.2023 18:21
+29
це ж треба яка несподіванка
показати весь коментар
06.06.2023 18:43
+25
Даю гарантію, під цією новиною не буде жодного любителя ЗЕ-кодла😂🤣😂
показати весь коментар
06.06.2023 18:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воєнна мода від Зевлади - красти, поки вдається. Можна нагорі - підгрібаємо і внизу!
показати весь коментар
06.06.2023 18:21 Відповісти
Для Украины главный враг не Путлер и даже не 5 колонна, главный враг коррупционер, вор-чиновник внутри страны.
показати весь коментар
07.06.2023 12:34 Відповісти
це ж треба яка несподіванка
показати весь коментар
06.06.2023 18:43 Відповісти
Даю гарантію, під цією новиною не буде жодного любителя ЗЕ-кодла😂🤣😂
показати весь коментар
06.06.2023 18:54 Відповісти
Голова вкрав гроші, а тепер волає -на нього тиснуть.
показати весь коментар
06.06.2023 21:15 Відповісти
Чудило на "М"! У даному випадку, 100% - "зелені". Військова адміністрація - це не місцеве самоврядування, її призначає президент (вважай - Єрмак), "за поданням" Уряду.
показати весь коментар
07.06.2023 10:58 Відповісти
Как обычно. Страусы, голову в песок
показати весь коментар
07.06.2023 13:31 Відповісти
та да, якось нєудобно получілось.
показати весь коментар
06.06.2023 19:12 Відповісти
Всіх під арешт і конфіскація ісього майна і родин в тому числі плюс штрафи.Немає чього?От тому це і трапляється
показати весь коментар
06.06.2023 18:52 Відповісти
Очільник же Гостомельської СВА Сергій Борисюк, який раніше коментувати Bihus.Info історію з підозрілими проплатами відмовився, на пресконференції заявив про тиск і замовність атак правоохоронців і журналістів.

Ну аякже, все як завжди. Подай в суд і докажи всім про своє чесне ім'я. Але ж ні...

https://biz.censor.net/n3423016
показати весь коментар
06.06.2023 19:32 Відповісти
Відбудова!??? Ага хер вони отримають а не гроші . Ну і ми разом з ними.
показати весь коментар
06.06.2023 19:40 Відповісти
Все йде до Судів Лінча
показати весь коментар
06.06.2023 19:43 Відповісти
Роздавати гроші з бюджету України можна, але КОНТРОЛЮВАТИ кому ці гроші пішли, ЗАСЬ!!!
Рахункова палата, то виключно для отримання грошей на посадах, як НацдержСлужба посадові виписала під штатні посади, і фсьо…
показати весь коментар
06.06.2023 19:58 Відповісти
никогда такого не было и вот опять, кого вы нам наголосовали зебильё?
показати весь коментар
06.06.2023 20:11 Відповісти
підождіть, а як мало бути????????????????
показати весь коментар
06.06.2023 20:12 Відповісти
" інформація про всі проплати з бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації зникли зі спеціалізованого державного порталу. Джерело: https://biz.censor.net/n3423016

оце матьора банда
показати весь коментар
06.06.2023 20:49 Відповісти
Ни чести, ни славы, ни светлой памяти. Это иждивенцы. Неизлечимые люди, проклятые за такие низкие действия.
Или просто депутат...
показати весь коментар
06.06.2023 21:14 Відповісти
Це вже другий призначений голова ВА в Гостомельський ТГ. Цікаво,скільки їх ще треба покарати,щоб наступні перестали мародерити??
показати весь коментар
06.06.2023 21:40 Відповісти
щоб здолати раз і назавжди корупцію достатньо оголосити конкурс ідей з премією 10 мільйонів доларів.

але влада на таке ніколи не піде. бо тоді всі зрозуміють що влада без корупції не хоче жити.

тому вся боротьба з корупцією та всі оті антикорупційні органи то фейк, переливання з пустого в порожнє. і якщо ми голосуємо за президентів, які обіцяють подолати корупцію а не ТОТАЛЬНО ЇЇ ЗНИЩИТИ З РОЗКРИТТЯМ СХЕМИ ЯК БУДУТЬ ДІЯТИ то ми співучасники і це ми винуваті що країна розікрадена.
показати весь коментар
06.06.2023 21:55 Відповісти
Майже постійно перебуває на окупованій території...Гм...Це як?
показати весь коментар
06.06.2023 22:04 Відповісти
Що Ви таке читаєте? Дивіться телемарафон і побачите, як 73 %-них змушують і дальше продовжувати шукати в здоровеееній купі зеленого лайна шкварки.
показати весь коментар
06.06.2023 22:17 Відповісти
...борисюк, вішайся!
показати весь коментар
06.06.2023 22:18 Відповісти
ого, не только банальный распил мародерство, но и спонсирование оккупантов. показательные расстрелы все же не помешали бы. а то кажется уж привыкли на генном уровне.
показати весь коментар
06.06.2023 23:05 Відповісти
бл& скільки вже ця х@йня з корупцією буде продовжуватися?!
показати весь коментар
06.06.2023 23:14 Відповісти
Жахливішої влади в Україні не було
показати весь коментар
07.06.2023 05:20 Відповісти
Якщо гаспада із Банкової грабують країну у колосальних масштабах, то чому гостомельським зебілам не можна так?
показати весь коментар
07.06.2023 06:17 Відповісти
саме тому зе не ввів стан війни
бо всіх їх розстріляли б накуй
і за 5 л води по 239грн в Кривому Розі теж розстріляли б накуй
показати весь коментар
07.06.2023 07:51 Відповісти
В Києві РДА призначені Зеленським розікрали кошти на бомбосховища, в Гостомелі селищна ВА також призначена з ОП розікрала і так повсюди. Країна крадіїв і мародерів
показати весь коментар
07.06.2023 08:03 Відповісти
так упирi i далi будуть сосати кров допоки буде застава. Можливicть сплатити заставу та вiдпетляти - це причина того що чиновничi вори можуть красти. ЗАСТАВА (не буде можливостi сплатити заставу - не буде можливостi вiдвертiтися вiд покарання).

Я за те щоб заставу заборонили, бо це шпарина у законодавствi для крадiiв-чиновникiв. Застава для них як чарiвна палочка-виручалочка.

Хтось бачив щоб застава врятувала хоча б одного пересiчного громадянина? Застава - то для багатого чиновника, а людям воно не треба. Застава людям тiльки шкодить, бо небожителi мають право красти та виходити сухими з води.

Я ща конфiскацiю iх майна, та позбавлення лiцензii на чиновничу дiяльнicть. Щоб вор знав що вкраде - та не зможе знайти роботу, та втратить бiльше нiж награбувало 💩
показати весь коментар
07.06.2023 09:12 Відповісти
Читаєш цю статтю під звуки сирени і хочеться когось *********. Коли твої діти, твої друзі на війні, постійно гинуть твої знайомі, діти твоїх родичів чи товаришів, ти віддаєш все до копійки на армію, наші срані чинуші *******, ******* і *******. Причому всіх кольорів і мастей, на всіх рівнях у тих підерів тільки одне на думці- ******** все! Я маю відношення до будівництва і можу впевнено сказати, що 90% підрядників (а може і всі 100%) в будівництві такі самі гандони, за любий гімняний підряд на копійки радо відстьобують відкати і тирять державні, комунальні чи грантові гроші.
показати весь коментар
07.06.2023 11:56 Відповісти
---Це ж скільки бомбосховищ(.для людей ) можна було оновити за ті кошти?! Ну хіба це не ЗЕ--мразота !?!?!?
показати весь коментар
07.06.2023 13:02 Відповісти
Ось і все, що треба було знати про причини злиття двох міністерств - інфраструктупи та регрозвитку = для того, щоб безконтрольно пилити кошти від міжнародних донорів. Ви уявляєте рівень? Український бюджет пилять, так що аж гай шумить + міжнародний.
Українці, ви таке обирали в 2019?
показати весь коментар
06.08.2023 11:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 