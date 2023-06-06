БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
657 відвідувачів онлайн
Новини
335 2
МОЗ (1426) Херсонщина (127) вода (226) Каховська ГЕС (124)

МОЗ закликало мешканців постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС районів вживати бутильовану воду

вода

Міністерство охорони здоров’я закликало мешканців постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС населених пунктів Херсонщини вживати лише бутильовану воду та неухильно дотримуватися вказівок рятувальників щодо подальшої евакуації.

"У медичних закладах правобережної Херсонщини продовжує надаватися медична допомога кожному, хто її потребує. Наразі лікарні забезпечені питною водою та заживлені від генераторів. У аптеках є достатній об'єм ліків, зокрема сорбентів та антибіотиків", – наголосили в МОЗ.

Там додали, що всі пацієнти можуть звернутися за невідкладною медичною допомогою за телефоном 103.

На території Херсонщини продовжують роботу 29 бригад екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Також напоготові перебувають бригади "екстренки" з сусідніх областей, які будуть залучені в разі нагальної потреби.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МОЗ забезпечьте безкоштовно в межах норм нужденних бутильованою водою, чи слабо і тільки рекомендації строчити?
показати весь коментар
06.06.2023 20:00 Відповісти
а Як не буде хлiба, то icти тiстечка?
показати весь коментар
06.06.2023 21:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 