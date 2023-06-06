МОЗ закликало мешканців постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС районів вживати бутильовану воду

Міністерство охорони здоров’я закликало мешканців постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС населених пунктів Херсонщини вживати лише бутильовану воду та неухильно дотримуватися вказівок рятувальників щодо подальшої евакуації.

"У медичних закладах правобережної Херсонщини продовжує надаватися медична допомога кожному, хто її потребує. Наразі лікарні забезпечені питною водою та заживлені від генераторів. У аптеках є достатній об'єм ліків, зокрема сорбентів та антибіотиків", – наголосили в МОЗ.

Там додали, що всі пацієнти можуть звернутися за невідкладною медичною допомогою за телефоном 103.

На території Херсонщини продовжують роботу 29 бригад екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Також напоготові перебувають бригади "екстренки" з сусідніх областей, які будуть залучені в разі нагальної потреби.