Черкаський "Азот" Фірташа отримав розстрочку на погашення боргу перед "Черкасиобленерго" на 2 мільярди

"Черкасиобленерго" внаслідок досягнення мирових угод з черкаським "Азотом" отримає 1,8 млрд грн боргу.

За словами голови правління "Черкасиобленерго" Олега Самчука, розв'язати питання повернення коштів намагалися з 2018 року. Але досягнута в ті часи домовленість з "Азотом", реалізація якої дозволила б остаточно повернути борги вже 2023 року, була зірвана тодішнім керівництвом Фонду держмайна, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми бачимо політичну волю центральних органів державної влади на повернення боргів від приватного "Азоту" до держави. На спецрахунок вже отримано 12,5 млн грн, найближчими днями надійде ще 21,8 млн грн за другою угодою. Всі кошти будуть спрямовуватися до держави – ДП "Енергоринок", яке у свою чергу зможе гасити свою заборгованість генеруючим компаніям, зокрема й державному "Енергоатому", – сказав Самчук.

Він додав, що після погашення боргів кошти спрямовуватимуть на розвиток електромереж регіону.

Ухвалами Господарського суду Черкаської області від 15 травня та від 1 червня 2023 року задоволено заяви державного та приватного виконавців про затвердження мирових угод на стадії виконання на загальну суму 1,8 млрд грн між ПАТ "Черкасиобленерго" та ПрАТ "Азот" (Черкаси).

Згідно з умовами цих мирових угод ПрАТ "Азот" з травня 2023 по квітень 2027 року буде виплачувати на користь "Черкасиобленерго" 34,3 млн грн щомісяця.

Кошти будуть спрямовані на рахунок зі спецрежимом використання, що означає їх автоматичне перерахування до ДП "Енергоринок" для погашення боргів, що виникли у 2015-2016 році за попереднього керівництва. Загалом борг перед ДП "Енергоринок" становить 602 млн грн.