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сільське господарство (476) Херсонщина (127) Каховська ГЕС (124)

Зрошення у Херсонській області буде неможливим протягом 2-3 років

орошение

Унаслідок підриву Каховської ГЕС зрошення буде неможливим в Херсонській області протягом 2-3 років.

"Для розуміння про які масштаби зупиненого зрошення йдеться, зверніть увагу на цифри: в Херсонській області налічується 426,8 тис. гектарів зрошуваних земель, або 21,6 % від загальної площі сільгоспугідь, у тому числі від державних зрошувальних систем – 384,5 тис. га, місцевого зрошення – 42,3 тис. га", – йдеться в повідомленні держустанови "Українські гідромеліоративні системи".

Водоподачу на ці площі здійснюють: потужна насосна станція головного Каховського магістрального каналу з витратами води 360 кубометрів на секунду (за інформацією ЗМІ, є пошкодженою на сьогодні), головна насосна станція Сірогозького магістрального каналу – 14 кубометрів на секунду, головні насосні станції – Зональна, Рубанівська, Золотобалківська та інші, а також головна споруда Північно-Кримського каналу.

У повідомленні зазначили, що Херсонська область завжди була провідним регіоном у застосуванні сучасних зрошувальних технологій, відповідно була і провідним постачальником сільськогосподарської продукції.

"Ці збитки Україна обраховуватиме в десятки мільярдів доларів", – підкреслили в установі.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Во!! Зацвиринкали все ворюги и мелкие воришки от агробизнеса... Сечас начнут ныть . что им надо льготные кредиты на топливо . Воду , оросительную технику .Минудобрения .и семена и всяку.другую хрень и чушь... Фермеры ***** Все живут за счёт государства.. на хера такие фермеры нахлебники нужны... А лук на рынках по 50-60 гривен ... а хлед уже по 30 гривен...
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06.06.2023 17:55 Відповісти
І це означає,що врожаїв на цих площах не буде(( А отже й підприємств,робочих місць. Кацапи - виродки 🤬
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06.06.2023 22:46 Відповісти
Все це піздеж дешевий!
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07.06.2023 09:41 Відповісти

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