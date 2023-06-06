Зрошення у Херсонській області буде неможливим протягом 2-3 років

Унаслідок підриву Каховської ГЕС зрошення буде неможливим в Херсонській області протягом 2-3 років.

"Для розуміння про які масштаби зупиненого зрошення йдеться, зверніть увагу на цифри: в Херсонській області налічується 426,8 тис. гектарів зрошуваних земель, або 21,6 % від загальної площі сільгоспугідь, у тому числі від державних зрошувальних систем – 384,5 тис. га, місцевого зрошення – 42,3 тис. га", – йдеться в повідомленні держустанови "Українські гідромеліоративні системи".

Водоподачу на ці площі здійснюють: потужна насосна станція головного Каховського магістрального каналу з витратами води 360 кубометрів на секунду (за інформацією ЗМІ, є пошкодженою на сьогодні), головна насосна станція Сірогозького магістрального каналу – 14 кубометрів на секунду, головні насосні станції – Зональна, Рубанівська, Золотобалківська та інші, а також головна споруда Північно-Кримського каналу.

У повідомленні зазначили, що Херсонська область завжди була провідним регіоном у застосуванні сучасних зрошувальних технологій, відповідно була і провідним постачальником сільськогосподарської продукції.

"Ці збитки Україна обраховуватиме в десятки мільярдів доларів", – підкреслили в установі.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.