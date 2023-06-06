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евакуація (56) ДСНС (153) Каховська ГЕС (124)

На правому березі Дніпра підтоплено 13 населених пунктів і більше 260 будинків, – ДСНС

каховка

Станом на 15:00 із зони підтоплення через підрив дамби Каховської ГЕС евакуйовано близько 1,3 тис. осіб.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, за попередньою інформацією, наразі підтоплено 13 населених пунктів на правому березі Дніпра та понад 260 будинків.

"У пунктах надання допомоги населенню працюють психологи Служби порятунку. Створено резерв сил і засобів ДСНС для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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