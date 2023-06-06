Запорізька АЕС може втратити основне джерело води, але поки загрози для станції немає, – МАГАТЕ

Руйнування частини Каховської ГЕС наразі не створює безпосередньої загрози для Запорізької АЕС, однак станція зменшить використання води.

Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, виступаючи перед радою управляючих організації.

"Відсутність води в основних системах охолодження протягом тривалого часу призвела б до проблем з паливом та непрацездатності аварійних дизельних генераторів. Однак наша нинішня оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає", – заявив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ пояснив, що пошкодження Каховської ГЕС призведе до суттєвого падіння рівня води в резервуарах, що використовується для охолодження систем ЗАЕС. За оцінками фахівців МАГАТЕ, рівень води зменшується на 5 см за годину, проте вода може надходити цим основним маршрутом ще кілька днів.

За його словами, наразі персонал ЗАЕС намагається максимально закачати воду в охолоджувальні системи станції. Крім того, на ЗАЕС відключать неосновних споживачів води. Він уточнив, що 8 ранку вода у водосховищі біля станції знаходилася на позначціі 16,4 м, якщо вона опуститься нижче 12,7 м, ЗАЕС втратить це джерело води.

Гроссі зауважив, що станція також має альтернативні джерела водопостачання.

"Основним з них є великий ставок-охолоджувач поруч із ділянкою, який за проектом знаходиться над висотою водойми. Оскільки реактори були зупинені на багато місяців, за оцінками, цього ставка буде достатньо для забезпечення водою для охолодження протягом кількох місяців", – сказав голова МАГАТЕ.

Гроссі закликав "усі сторони" гарантувати безпеку цього джерела води.

Він додав, що планував відвідати Запорізьку АЕС наступного тижня і тепер вона є вкрай важливою.

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Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

У пресслужбі "Енергоатома" заявили, що підрив окупантами Каховської гідроелектростанції може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.