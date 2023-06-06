У Німеччині не можуть продати віллу колишнього генсека СРСР Горбачова. ФОТО

У Німеччині не можуть продати триповерховий будинок на озері Тегернзе, в якому мешкав колишній генеральний секретар СРСР Михаїл Горбачов із донькою Іриною Верганською.

Як пише Bild, у 2019 році донька Горбачова продала дім за 7 млн євро, передає Європейська правда.

Зараз будівлю реконструюють, її планують розділити на три квартири (по одній на кожному поверсі). Вартість однієї квартири становитиме близько 3 млн євро.

У будинку хочуть оновити інтер'єр, встановити ліфт, щоб кожна квартира мала окремий вхід, а також обладнати підземний паркінг на 17 місць.

Поруч планують звести нову будівлю ще з двома апартаментами.

Вілла була виставлена на продаж ще з 2021 року, але покупців знайти досі не вдалося.

"На жаль, нам довелося почати маркетинг у важкий час. Спочатку був ковід, потім війна в Україні. Люди чекають. Деякі сподіваються на падіння цін у районі. Але цього не буде", – зазначила представниця девелопера.