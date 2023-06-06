Польща просить Велику Британію допомогти в протидії російським ракетам

Уряд Польщі звернувся до Великої Британії з проханням надати підтримку і технології для протидії російським ракетам, безпілотникам і аеростатам-шпигунам.

Як повідомили агентству Bloomberg співрозмовники, знайомі з цим питанням, відповідний запит надійшов після низки інцидентів у польському повітряному просторі за останні місяці, передає Європейська правда.

За словами співрозмовника, Велика Британія наразі розглядає свою відповідь на запит Польщі.

У британському уряді відмовилися від коментарів, вказавши лише, що в Польщі вже розгорнуто комплекс ППО Sky Sabre. Раніше Британія уклала угоду для забезпечення Польщі наземними засобами ППО на суму в $2,4 млрд.

У Польщі зараз розгортається скандал довкола ситуації з ракетою, ймовірно російською, яка вочевидь потрапила на територію країни ще в грудні, але громадськість дізналася про неї лише в травні.

Міністр оборони Польщі заявив, що військові тоді відстежили ракету й відреагували як належить, але особисто йому не доповіли про інцидент. Опозиція у зв'язку з цим закликала до його відставки.

Крім того, у травні в Польщі зафіксували появу в повітряному просторі об'єкта – ймовірно, спостережного аеростата, який залетів із боку Білорусі. Його пошуки тривали більше трьох тижнів.

15 листопада 2022 року в населеному пункті Пшеводув на кордоні з Україною впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.