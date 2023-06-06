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Новини
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аміак (78) Харківщина (262) Укрхімтрансаміак (57) Синєгубов (12)

Внаслідок обстрілу аміакопроводу на Харківщині в атмосферу потрапило 130 тонн аміаку, – ОВА

аммиак

Внаслідок влучання ворожих ракет в аміакопровід у Харківській області напередодні ввечері пошкоджено ділянку завдовжки 12 км, витік аміаку склав 134 тонни.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив на брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він запевнив, що станом на вівторок концентрація аміаку у повітрі не перевищує гранично допустимих норм, необхідності евакуації найближчих населених пунктів немає.

Напередодні Синєгубов повідомив, що близько 21:00 в с. Западне Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. В момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки. Від влучання спрацювала запірна аварійна арматура, витік аміаку стався на дільниці довжиною 2,3 км.

Вранці вівторка він уточнив, що ситуація з викидом аміаку в Куп'янському районі наразі повністю контрольована. Життю та здоров’ю людей нічого не загрожує.

"На щастя, на станції спрацювали запобіжні клапани. Завдяки цьому витік аміаку був відносно незначний. У Масютівці заміри показали 7 нанограмів на кубометр. При безпечних значеннях до 10 нанограмів. У Куп’янську аміаку в повітрі взагалі нема. Загрози для мешканців району та потреби в евакуації немає", – написав голова ОВА у Telegram.

Він додав, що хмару з аміаком віднесло вітром у напрямку тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Читайте також: Україна може відновити транзит російського аміаку в обмін на гарантії для "зернової угоди"

Як повідомлялося, 2 червня на брифінгу представник генсека ООН Стефан Дюжаррік розповів, що Росія відмовляється пропускати судна до українського порту "Південний" в рамках "зернового коридору", допоки Україна не відновить експорт російського аміаку через Одесу.

Раніше співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звернувся до Владіміра Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль.

Однак президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне всіх українських військовополонених.

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Вони вже самі відновили експорт аміаку з України у вигляді аміачної хмари, вітер допоміг, нехай нюхають!
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06.06.2023 18:18 Відповісти
Херсонську дамбу пiдiрвали, а тут в трубу амiака залили. Що там теракт, що тут.
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06.06.2023 21:17 Відповісти
хмару з аміаком віднесло вітром у напрямку тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.)) Джерело: https://biz.censor.net/n3422989
Ну як вам - руцкій дух , лугандійці ? Пахне ?
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06.06.2023 22:57 Відповісти
Это деньги русни на оружие. Также как и газопровод с нефтепроводом. Русня получит в 10 раз больше, чем Украина за прокачку. Газа и нефти в Европе полно, кто заинтересован в этой прокачке?
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07.06.2023 09:17 Відповісти
Якщо мати політичну позицію, можна сказати "амміакопровід пошкоджено, відновлення неможливе через постійну загрозу ремонтникам, отже, відвантаження аміаку через порт "Південний" неможливе".
Але це не про цю владу. Відновлять ударними темпами не зважаючи на втрати.
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07.06.2023 09:43 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎06.‎06.‎2023
Удари російської артилерії по гілці аміакопроводу "Тольятті-Одеса" перервало технічне заповнення аміаком труби, що повинно було передувати прихованому початку його транзиту через територію України. Майже тисяча тонн аміаку в повітрі і цікаве питання "Хто лобіював цю незаконну аферу і хто буде за це відповідати?" Остання частина питання в умовах корупційного режиму Зеленського і К - чисто риторична.
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07.06.2023 11:00 Відповісти

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