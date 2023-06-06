Україна та Чехія домовилися про спільний ремонт танків Т-64

Український державний концерн "Укроборонпром" і чеське збройове підприємство VOP CZ домовились про спільний ремонт танків Т-64 на заводі в місті Новий Їчин, що почнеться незабаром.

Як повідомило Міністерство оборони Чехії, контракт на ремонт та модернізацію танків Т-64 української армії було укладено на основі меморандуму між VOP CZ та "Укроборонпромом" від лютого цього року, передає Європейська правда.

Точна кількість техніки, яка зазнає капітального ремонту в Чехії протягом найближчих місяців, не може бути вказана з міркувань безпеки, адже танки відправляться безпосередньо на поле бою, заявили в чеському Міноборони.

Ремонт триватиме до кінця 2023 року. Т-64, які вирушать на фронт в Україні, простояли на зберіганні десятки років та потребують повного демонтажу, заміни багатьох запчастин та повного відновлення боєздатності.

Цей проєкт є одним із перших конкретних результатів співпраці після створення так званого оборонного кластеру, покликаного підтримати створення нових чесько-українських спільних підприємств для збільшення виробництва військової техніки для потреб ЗСУ.

У квітні повідомлялося, що в межах угоди між польським збройовим концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та "Укроборонпромом" на польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почалися роботи з капітального ремонту танків Т-64.

Раніше повідомлялося, що найбільший німецький концерн із виробництва зброї Rheinmetall уклав угоду з "Укроборонпромом" про створення спільного підприємства для ремонту танків в Україні.