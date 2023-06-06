Зеленський: Світ має відреагувати на підрив Каховської ГЕС Росією

Підірвавши заміновану Каховську ГЕС Росія вдалася до екоциду, світ повинен на це відреагувати.

Про це йдеться у заяві президента Володимира Зеленського, оприлюдненій у Telegram.

"Тепер Росія винна в жорстокому екоциді. Будь-які коментарі зайві. Світ повинен відреагувати. Росія воює проти життя, проти природи, проти цивілізації. Росія повинна піти з української землі та понести повну відповідальність за свій терор", – наголосив голова держави.

Раніше Зеленський заявив, що дамба Каховської ГЕС була замінована окупантами.

"На жаль, уже понад рік Росія контролює і дамбу, і всю Каховську ГЕС. Підірвати її якось ззовні – обстрілами – фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами й підірвана ними. Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років", – сказав президент, звертаючись до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки".

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.