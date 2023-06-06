Найбільша вугільна компанія Ахметова розмістила облігації на 10 мільярдів

ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", що входить до енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, без здійснення публічної пропозиції розмістило відсоткові незабезпечені облігації серії "M" на загальну суму 10 мільярдів гривень.

За даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), результати емісії зареєстровано 25 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У держреєстрі випусків облігацій уточнюється, що у випадку "ДТЕК Павлоградвугілля" номінал однієї облігації 100 тис. грн.

Попереднього разу "ДТЕК Павлоградвугілля" випускало облігації у серпні 2016 року: 25 випусків різних серій номіналом по 1 млн грн по 2 облігації в кожному, однак у травні 2018 року свідчення всіх випусків втратило чинність.

Інші дані про нову емісію "ДТЕК Павлоградвугілля" поки що відсутні.

За даними на сайті компанії, загальними зборами акціонерів "ДТЕК Павлоградвугілля" 28 квітня попередньо надана згода на здійснення правочинів, предметом яких є продаж вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 30 млрд грн, а також на надання та/або отримання поворотної фінансової допомоги на загальну граничну суму $500 мільйонів.

За даними Opendatabot, "ДТЕК Павлоградвугілля" у 2022 році отримали 470,47 млн грн чистого прибутку (6,51 млрд грн у 2021 році). Водночас дохід компанії минулого року зріс майже вдвічі – до 44,22 млрд грн з 23,9 млрд грн у 2021 році.