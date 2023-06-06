Голова "Укргідроенерго" хоче будувати нову станцію на місці зруйнованої Каховської ГЕС
ПрАТ "Укргідроенерго" побудує на місці зруйнованої російськими окупантами Каховської ГЕС нову станцію.
Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Сирота в ефірі єдиного національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Станція відновленню не підлягає, вона повністю зруйнована... йде розмив гідроспоруд, і ми розуміємо, що нам доведеться дуже швидко будувати нову станцію. Ми побудуємо на тому ж місці більш красиву та потужну станцію", – сказав він.
За словами Сироти, вже сьогодні фахівці компанії з проєктним інститутом та будівельниками почали обговорення як необхідно після деокупації швидко перегородити греблю та подати ресурс із верхніх водосховищ для забезпечення ним трьох-чотирьох областей, які страждатимуть від нестачі води.
Для цього "Укргідроенерго" подало до Міненерго новий баланс з метою зниження використання води на своїх об'єктах.
"Ми заощаджуватимемо воду, щоб, коли буде необхідно наповнити Каховське водосховище, ми змогли швидко його наповнили для забезпечення водою постраждалих областей", – сказав він.
Сирота уточнив, що під час засідання РНБО і штабу під керівництвом прем'єр-міністра були поставлені завдання пробурити додаткові свердловини в Херсонській і Миколаївській областях для отримання прісної води. Також компанія здійснить перекидання води з дніпровського каскаду до Кривого Рогу.
Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
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