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ГЕС (124) Укргідроенерго (273) Каховська ГЕС (124)

Голова "Укргідроенерго" хоче будувати нову станцію на місці зруйнованої Каховської ГЕС

гес,каховська

ПрАТ "Укргідроенерго" побудує на місці зруйнованої російськими окупантами Каховської ГЕС нову станцію.

Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Сирота в ефірі єдиного національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Станція відновленню не підлягає, вона повністю зруйнована... йде розмив гідроспоруд, і ми розуміємо, що нам доведеться дуже швидко будувати нову станцію. Ми побудуємо на тому ж місці більш красиву та потужну станцію", – сказав він.

За словами Сироти, вже сьогодні фахівці компанії з проєктним інститутом та будівельниками почали обговорення як необхідно після деокупації швидко перегородити греблю та подати ресурс із верхніх водосховищ для забезпечення ним трьох-чотирьох областей, які страждатимуть від нестачі води.

Для цього "Укргідроенерго" подало до Міненерго новий баланс з метою зниження використання води на своїх об'єктах.

"Ми заощаджуватимемо воду, щоб, коли буде необхідно наповнити Каховське водосховище, ми змогли швидко його наповнили для забезпечення водою постраждалих областей", – сказав він.

Сирота уточнив, що під час засідання РНБО і штабу під керівництвом прем'єр-міністра були поставлені завдання пробурити додаткові свердловини в Херсонській і Миколаївській областях для отримання прісної води. Також компанія здійснить перекидання води з дніпровського каскаду до Кривого Рогу.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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А нужна ли она новая станция ГЭС. в Новой Каховке????.. ВЕдь нынешняя ГЭС, не эксплуатировалась по прямому назначению, как ГЭС, со времён Хрущёва...более 60 лет!!..Просчитались коммунисты -фашисты!!! Воды то в Днепре. не хватает даже на те ГЭС , что выше по течению Днепра!! плюс водные каналы-реки: Каналы на Донбасс и на Крым...Балбесы блин..тупые баянисты зеленского. .. Что опять бабло ******** хотите... дааа...тут бабло можно будет много....нарубить для банды Зеленского!!! Просто как перегораживающую дамбу построить -можно.. Ведь она на много дешевле..и прочнее...
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06.06.2023 19:49 Відповісти
А я вважаю що там взагалі не потрібно ніякої греблі нехай Дніпро буде в своїх історичних межах і місцях без каховського водосховища! А воду в канали можливо брати прямо з річки! Бо це зелений гадюшник ( водосховище ) де зелена і смердюча вода в літку! Тож краще використати гроші на подовження каналів які брали воду з водосховища і залишити річку річкою з природним руслом! Тож я б хотів ініціювати петицію проти побудови будь якої греблі чи ГЕС
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07.06.2023 02:38 Відповісти
Можно і більш потужну. Але тоді прийдеться затопити Нікополь, Енергодар і запорізька ГЕС не буде працювати.
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07.06.2023 12:49 Відповісти

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