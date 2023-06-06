Україна приєдналася до програми фінансування транспортної інфраструктури ЄС з бюджетом 33 мільярди євро

У Львівській ОВА підписали Угоду про участь України у програмі "Механізм "Сполучення Європи", за якою ЄС виділяє 33 млрд євро для розбудови української транспортної інфраструктури.

Як пише Укрінформ, угоду підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та комісарка ЄС з питань транспорту Адіна Велян.

"Україна підписала сьогодні цю Угоду і стала першою країною, яка не входить до ЄС, але отримає пакет допомоги за програмою "Механізм "Сполучення Європи". Завдяки цьому Україна стає частиною інфраструктури Європи і бюджет, який ми погодили, досить великий – це 33 мільярди євро", – зазначила єврокомісарка.

Фінансування проєктів передбачає, що половину вартості компенсує країна-заявниця за рахунок власних джерел чи міжнародних фінансових організацій, а 50% фінансування забезпечується у межах програми.

"Ця Угода, яку ми сьогодні підписали, вже дозволяє разом з Європейським Союзом розвивати нашу прикордонну інфраструктуру, пункти пропуску, транспортну мережу. Перш за все, акцент на розвитку експортної логістики на наших західних кордонах. Уже обговорюємо з європейськими партнерами реалізацію шести перших проєктних пропозицій. Подали заяви, уже в червні очікуємо результатів відбору", – додав Кубраков.

Також у межах зустрічі з представниками ЄС міністр поінформував європейських партнерів про терористичний акт Росії з підриву дамби Каховської ГЕС.