Україна приєдналася до програми фінансування транспортної інфраструктури ЄС з бюджетом 33 мільярди євро
У Львівській ОВА підписали Угоду про участь України у програмі "Механізм "Сполучення Європи", за якою ЄС виділяє 33 млрд євро для розбудови української транспортної інфраструктури.
Як пише Укрінформ, угоду підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та комісарка ЄС з питань транспорту Адіна Велян.
"Україна підписала сьогодні цю Угоду і стала першою країною, яка не входить до ЄС, але отримає пакет допомоги за програмою "Механізм "Сполучення Європи". Завдяки цьому Україна стає частиною інфраструктури Європи і бюджет, який ми погодили, досить великий – це 33 мільярди євро", – зазначила єврокомісарка.
Фінансування проєктів передбачає, що половину вартості компенсує країна-заявниця за рахунок власних джерел чи міжнародних фінансових організацій, а 50% фінансування забезпечується у межах програми.
"Ця Угода, яку ми сьогодні підписали, вже дозволяє разом з Європейським Союзом розвивати нашу прикордонну інфраструктуру, пункти пропуску, транспортну мережу. Перш за все, акцент на розвитку експортної логістики на наших західних кордонах. Уже обговорюємо з європейськими партнерами реалізацію шести перших проєктних пропозицій. Подали заяви, уже в червні очікуємо результатів відбору", – додав Кубраков.
Також у межах зустрічі з представниками ЄС міністр поінформував європейських партнерів про терористичний акт Росії з підриву дамби Каховської ГЕС.
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Якщо 1км = 10 million USD, то за 33 billions EUR вийде приблизно 3.500 км дорiг.
Я правильно розумiю, що це будують щоб замiнити заблокованi порти?
Йедина погана штука в тому, що нам треба буде сплатити 50% суми будiвництва з нашоi казни.
А позитив в тому, що пуйло не зможе ракетами 🚀 рознести 💥дороги.