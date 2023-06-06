Експорт "зерновим коридором" за тиждень зріс на 78%, – УКАБ

За тиждень, з 29 травня по 4 червня 2023 року, через морські порти Одеської області в межах "зернової угоди" було експортовано 395,6 тис. тонн агропромислової продукції, що на 78% більше, ніж тиждень тому.

Про це повідомили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

"Кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, становила 7 одиниць, що на 3 одиниці більше попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її", – йдеться у повідомленні.

Хоча показники відвантажень "зерновим коридором" і зростають, однак вони продовжують залишатись дуже низькими, зауважили в асоціації. "Російська сторона постійно змінює принципи відбору суден, які проходять інспекцію на вхід в одеські порти, штучно затримуючи його роботу. За минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 6 суден", – уточнили експерти.

Найбільші обсяги експорту протягом тижня роботи "зернового коридору" становили:

кукурудза (60% експорту за цей період);

пшениця (25%);

макуха соняшникова (15%).

Українська продукція попрямувала лише в дві країни: Китай та Іспанія.

Всього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року по 4 червня 2023 року вдалося експортувати 31 млн тонн продукції АПК іноземним партнерам.