Після підриву Каховської ГЕС у Дніпро потрапило 150 тонн мастила (оновлено)

Унаслідок підриву Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Водночас є ризик подальшого витоку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони.

"Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн", – йдеться у повідомленні.

Під час засідання учасники погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких – скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій та до Міжнародного кримінального суду, адже такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції.

Окрім того, членів РНБО поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Зазначається, що український персонал станції тримає ситуацію під контролем та має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону запевнив, що МВС спільно з Міністерством екології вживає заходів щодо недопущення екологічної катастрофи через витік мастила з машинної зали підірваної Каховської ГЕС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Під час підриву основи дамби Каховської ГЕС також було знищено машинну залу, у цій машинній залі знаходилося приблизно 450 тонн технічного мазуту. 150 тонн зараз уже знаходиться в річці Дніпро і йде з великою швидкістю через Херсон і далі вниз", – сказав Клименко.

Він повідомив, що відповідні служби Мінекології та ДСНС проводять роботу щодо ліквідації наслідків цієї ситуації.

"Група виїхала з Києва з відповідним обладнанням, щоби своєчасно ліквідувати можливі наслідки екологічної катастрофи", – зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання про те, чи відомо, хто саме підрив дамби Каховської ГЕС, глава МВС сказав: "Ми впевнені, що це російські військові, які, швидше за все, заклали вибухівку в основу цієї дамби".

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.