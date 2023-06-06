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ТЕЦ (348) електроенергія (4083) Міненерго (902) Каховська ГЕС (124)

Через підрив Каховської ГЕС є ризик підтоплення Херсонської ТЕЦ, – Міненерго

херсон,тец

Через підрив Каховської гідроелектростанції є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н "Острів"), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи", – йдеться у повідомленні.

Водночас, попри поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої Запорізької АЕС немає. Експерти "Енергоатому" постійно моніторять ситуацію, додали в Міненерго.

Загалом енергетична система країни працює стабільно. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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