Через підрив Каховської ГЕС Кривий Ріг обмежив подачу води для промисловості (оновлено)

У зв’язку з руйнуванням Каховської гідроелектростанції ситуація із водопостачанням у Кривому Розі дуже складна, але контрольована. Водночас споживання води промисловими підприємствами міста буде суттєво знижено.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул у Telegram.

"У Кривому Розі на 30% міста (це Центрально-Міський, частково – Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) вода подається від Карачунів – тут ризиків немає. На 70% міста (решта районів) вода подається від Каховського водосховища через водосховище "Південне", – зазначив він.

За його словами, вже проведено екстрену нараду з усіма причетними, проведено оцінку ситуації та введено відповідний план, що включає технічні та організаційні заходи.

"Головне – вода буде. Але зараз наше завдання – на 30% знизити споживання у тих районах, які отримують воду від Каховки. Максимально необхідно зменшити споживання води промисловістю. Під особисту відповідальність кожного керівника підприємства. Прошу виявити свідомість, інакше відключатимемо примусово", – наголосив Вілкул.

Крім того, для населення тиск води буде знижуватися з 22:00 вечора до 05:00 ранку. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься проток та циркулювання. При цьому, повністю заборонено полив зі шлангів. У селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде лише з 08:00 ранку до 12:00 дня.

"Якщо цих заходів буде недостатньо – вводитимуться додаткові обмеження, але ми зробімо все, щоб вода у нашому місті була", – підсумував міський голова.

Обмеження водопостачання може позначитися на роботі найбільших підприємств Кривого Рогу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС вирішив відправити частину персоналу на віддалену роботу внаслідок припинення подачі води до деяких підрозділів.

"У зв'язку з перериванням водопостачання просимо співробітників заводоуправління за погодженням з вашими керівниками залишити приміщення та по можливості продовжувати роботу віддалено", – повідомили на підприємстві.

Про графік роботи на середу, 7 червня, компанія повідомить додатково.

Своєю чергою рудник "Суха Балка", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, закликає працівників ощадливо витрачати воду.

Водночас гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова заявляє, що ситуація на її підприємства у Кривому Розі контрольована.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.