Угорщина продовжує блокувати виділення військової допомоги ЄС для України

Рішення, яке дозволить розблокувати виділення Україні чергового траншу військової підтримки у розмірі 500 млн євро має бути знайдене до кінця тижня, попри позицію Угорщини.

Про це високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив на прес-конференції після засідання Ради на рівні міністрів оборони країн ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він констатував, що це питання все ще перебуває на стадії обговорення.

"Я сподіваюся, що будь-які перешкоди, щоб схвалити цю суму, будуть подолані цього тижня. Це було предметом обговорення на технічному засіданні комітету, але я не маю єдності з цього питання сьогодні", – сказав Боррель.

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Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокуватиме наступний транш військової підтримки ЄС для України та будь-який новий пакет санкцій проти Росії, якщо Київ не вилучить угорський банк OTP зі списку спонсорів війни.

Водночас, за даними ЗМІ, Угорщина також вимагає виключити трьох осіб з нового санкційного списку проти РФ, який запропонувала Єврокомісія в межах одинадцятого пакету санкцій

У січні Угорщина вже вимагала пом’якшити режим антиросійських санкцій ЄС, виключивши із санкційних списків дев’ять осіб. Йшлося, зокрема про наближених до Путіна російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. Країна також заблокувала частину санкцій ЄС проти російських енергоносіїв та виступає категорично проти санкцій проти "Росатома".