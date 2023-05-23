"Укрзалізниця" анонсувала оновлений графік руху на літній сезон

"Укрзалізниця" з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон.

Як ідеться в повідомленні компанії, в новому графіку передбачено два нових рейси:

поїзд №40/39 Запоріжжя – Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття – від Славсько до Берегово;

поїзд №148/147 Київ – Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини зручно планувати свій відпочинок у моря.

Ще два поїзди "Укрзалізниці" з нового графіка змінять свій маршрут прямування задля нових сполучень:

№13/14 Київ – Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.), що дасть мешканцям Поділля та Тернопільщини зручне сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття;

№234/233 Київ – Покровськ – Львів курсуватиме через Павлоград, даючи його мешканцям довгоочікуване сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.

Крім цього, в новому графіку чотирьом поїздам "Укрзалізниці" подовжено маршрут прямування:



№43/44 "Стефанія Експрес" Івано-Франківськ – Київ – Івано-Франківськ тепер прямуватиме до Черкас, даючи мешканцям Черкащини нове зручне сполучення з Прикарпаттям;

№105/106 Одеса – Київ – Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дозволить сумчанам діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;

№63/64 Харків – Київ – Харків опціонально з нового графіка зможе курсувати до та зі Львова;

№53/54 Одеса – Дніпро – Одеса опціонально з нового графіка зможе курсувати до та із Запоріжжя.

Також буде зменшено час на шляху прямування для понад 35 поїздів, зокрема, №3/4 Запоріжжя – Ужгород, №15/16 Харків – Ясіня, №17/18 Харків – Ужгород, №29/30 Київ – Ужгород, №749/750 Київ – Чоп, Ужгород, №779/780 Київ – Суми, №790/789-792/791 Київ – Кропивницький/Кременчук та іншим.