Реєстр завданих Росією збитків планують запустити у серпні, – Мін’юст

Реєстр збитків, завданих Україні агресією Росії, планують запустити з серпня поточного року.

"Наразі ми перейшли від політичних декларацій до юридично зобов’язуючих документів. І власне договір, який було підписано у Рейк’явіку, – це є документ, який покладає певні обов’язки на країн-учасників такого договору. До договору долучилися 41 країна, ще три країни перебувають на стадії погодження такого долучення та Європейський Союз. Шість країн, членів Ради Європи, не підписали цей договір", – розповіла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

За словами Мудрої, на сьогодні триває процедура створення органів управління підписаного договору.

"Це міжнародна організація, в якій буде працювати секретаріат, власне, це є робочий орган, який буде займатися збором інформації щодо доказів завданих збитків, шкоди. Буде правління в цій організації, яке буде верифікувати зібрані докази та включати, власне, заявки та претензії до самого Реєстру. Та буде найвищий орган – конференція учасників сторін, яка складатиметься з усіх учасників, які долучилися до цього договору, – це 44 країни буде і ЄС, яка, власне, буде призначати виконавчого директора та приймати правила та процедури роботи цього реєстру. Ми плануємо, щоб реєстр запрацював на повну, починаючи з серпня. До цього часу ми узгодимо всі необхідні кроки щодо створення органів управління та фінансування цієї організації", – пояснила заступниця міністра.

Вона розповіла, що шість країн, які не підписали договір про створення Реєстру, – "це так звані друзі Російської Федерації – Вірменія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Угорщина, Сербія і Туреччина".

"Проте хочу сказати, що три з цих шести країн власне підтримали в листопаді минулого року Резолюцію про репарації, яка була прийнята Генеральною асамблеєю ООН, а саме – Боснія і Герцеговина, Туреччина та Угорщина – вони проголосували за резолюцію. Тому ми очікуємо, що після додаткових перемовин з цими країнами вони все-таки долучаться до Реєстру", – сказала Мудра.

Заступниця міністра нагадала, що участь у реєстрі відкрита.

"Після підписання договору протягом невизначеного часу будь-які інші країни, які підтримували Резолюцію, можуть долучитися до цього Реєстру. І ми будемо працювати з цими країнами. Адже я нагадаю, це 94 країни, які підтримали в листопаді цю Резолюцію", – додала Мудра.

Вона також зазначила, що Реєстр збитків від агресії РФ не присуджуватиме компенсації, а збиратиме доказову базу: "Реєстр збиратиме інформацію та включатиме, власне, в базу даних всіх осіб, які заявляться, та доказову базу. Наступний крок, другий етап, – це створення компенсаційної комісії, яка буде мати мандат, буде мати компетенцію розглядати всю інформацію, яка буде заявлена в Реєстр, присуджувати суми і, відповідно, буде компенсаційний фонд, який буде джерелом виплати рішень цієї компенсаційної комісії".

Мудра зауважила, що ці рішення будуть ухвалюватися спільно з міжнародною спільнотою, а не виключно Україною, "хоча Україна там буде відігравати досить велику роль". За її словами, згідно з підписаним договором про Реєстр, виконавчим директором може бути кандитура, запропонована виключно Україною, також Україна подає свою кандидатуру до правління цього Реєстру, і також Україна буде представлена в конференції сторін.

Як повідомлялося, 17 травня на саміті Ради Європи у Рейк’явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.