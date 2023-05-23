Борг перед виробниками електроенергії за "зеленим тарифом" перевищив 18 мільярдів

Рівень розрахунків ДП "Гарантований покупець" із ВДЕ-генерацією за вироблену зелену електроенергію в квітні становить 56,3%, що на 10% більше, ніж за попередній місяць.

За даними підприємства, за неповний травень рівень розрахунків становить 49,9%, передає Інтерфакс-Україна.

Усього в середньому з 1 січня рівень розрахунків становить 59,5%, що в даний час вище від середньорічного у 2022 році – 53,3%.

Загалом "ГарПок" станом на 22 травня придбав 2,3 млн МВт-год зеленої електроенергії, сплативши за неї 8,2 млрд грн.

При цьому підприємство зазначає, що заборгованість НЕК "Укренерго", яка зі свого тарифу на передачу компенсує рівень зеленого тарифу в обсягах, що залишаються після розрахунків "ГарПоку" за вироблену зелену е/е коштами від її продажу, становить 18,2 млрд грн. Але до цієї суми входить також недоплата за жовтень-грудень 2022 року.

У січні 2023 року рівень розрахунків досяг 91%, у лютому – 57,9%, у березні – 51,1%. Причинами боргів перед ВДЕ в "Укренерго" називали, зокрема, дефіцитність самого тарифу на передачу, а також борги учасників ринку перед компанією.

За даними гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селіщева, борг перед очолюваною ним компанією за "зелену" е/е становить приблизно 50 млн євро.