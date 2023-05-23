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Новини Енергетика
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Україні потрібно закачати у сховища ще 5,4 мільярда кубометрів газу, – Шмигаль

Новини БізнесЦензор Енергетика

шмигаль

Наразі запаси газу в українських сховищах перебувають на рівні 9,3 млрд кубометрів. На початок осінньо-зимового сезону стоїть завдання вийти на 14,7 млрд кубометрів.

"Нарощуємо видобуток. Працюємо з партнерами для отримання додаткового ресурсу", – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, обсяг ремонтів, які необхідно зробити, колосальний, включно з програмою захисту енергооб’єктів.

"Вчора провели засідання енергетичного штабу, де обговорили основні виклики та програми відновлення. Також серед пріоритетів – накопичити достатню кількість енергоресурсів, як ми це зробили минулого року", – підкреслив очільник уряду.

Автор: Галина Ялівець
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