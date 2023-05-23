Вперше за роки незалежності: В Україні затвердили нові вимоги до якості картоплі

В Україні вперше за роки незалежності розроблено новий національний стандарт для продовольчої картоплі, він набуде чинності 1 червня.

Відповідний наказ №102 оприлюднив ДП "Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації та сертифікації якості", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Новий стандарт замінить радянські ГОСТ 7176-85 і ГОСТ 26545-85.

Відповідно до нового стандарту, в Україні залежно від термінів збирання розрізнятимуть картоплю ранню та пізню. Залежно від якості її поділятимуть на три класи – екстра, 1 сорт та 2 сорт. Залежно від використання картопля може бути митою і немитою.

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Національний стандарт визначає основні характеристики та норми для картоплі з урахуванням її сорту, які описують зовнішній вигляд, запах, смак картоплі, вид її внутрішньої частини. У документі вказані допустимі межі відхилень у єдиній партії картоплі, допустимі відсотки пошкоджень механічних, а також від шкідників та хвороб.

Стандартом вказується допустимий вміст токсичних елементів у продовольчій картоплі та подано вимоги до її калібрування. Окремі розділи присвячені маркуванню товарної етикетки картоплі, особливостям її фасування, транспортування.

Національний стандарт на картопля пройшов трирічний етап узгодження з найбільшими учасниками ринку, представниками рітейлу, а також був схвалений технічним комітетом стандартизації Продукти з овочів та фруктів та обладнання для їх переробки, зазначається у повідомленні УкрНДНЦ.