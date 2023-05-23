"Укрнафта" домовилась про постачання пального агрохолдингу Kernel

"Укрнафта" та Kernel погодили обсяги поставок пального в рамках річних угод та зафіксували формульне ціноутворення з урахуванням міжнародних котирувань на основі підписаного меморандуму про співпрацю.

"Укрнафта" здійснюватиме поставки пального виробникам сільськогосподарської продукції. Ми підписали Меморандум про співпрацю з Kernel, однією з ключових аграрних компаній України", – повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Також документом передбачено розвиток спотових закупівель пального.

"Тобто, якщо попит Kernel перевищуватиме обсяги довгострокових домовленостей, "Укрнафта" готова на взаємовигідних умовах збільшити постачання світлих нафтопродуктів", – пояснив Корецький.

Агрохолдинг "Кернел" у 2022 фінансовому році отримав $41 млн чистого збитку порівняно із $506 млн чистого прибутку у попередньому фінансовому році.

"Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

ПАТ "Укрнафта" завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн. Очікується, що компанія у 2023 році отримає 12 млрд грн чистого прибутку.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.