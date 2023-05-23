Швейцарський банк Julius Baer почав блокувати інвестиційні рахунки росіян

Швейцарський банк Julius Baer за дорученням бельгійського депозитарію Euroclear заморозить цінні папери на рахунках громадян Росії, які не мають паспортів або , права на проживання у країнах Євросоюзу та Швейцарії.

Про це повідомляє російське фінансове видання Frank Media із посиланням на компанію Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги на Кіпрі.

Відповідно до рішення швейцарського банку:

всі папери росіян зберігатимуться на рахунку, окремому від капіталу банку;

продаж даних паперів буде тимчасово заборонено;

придбання нових паперів також буде тимчасово заборонено;

кошти, отримані від продажу цінних паперів, купони і дивіденди зараховуватимуть на спеціальні рахунки.

При цьому заставна вартість даних паперів дорівнюватиме 0%. Натомість Julius Baer не продовжуватиме договори кредитування, а поточні договори будуть примусово закриті.

"Експерти Main Partner звертають увагу на те, що вимога щодо сегрегованого обліку активів для громадян РФ без європейських документів була озвучена ЄС ще рік тому, тому не має бути сюрпризом. Ми також очікуємо, що приклад Euroclear наслідуватиме і другий найбільший депозитарій Європи – Clearstream", – попередили у компанії.

У звіті Julius Baer за 2022 рік вказано, що станом на кінець 2022 року 2,2 млрд швейцарських франків активів під управлінням (AuM) було перекласифіковано у необоротні активи (AuC), в основному через заморожування активів та обмеження відносин з клієнтами внаслідок вторгнення РФ в Україну.

Станом на кінець 2022 року близько 0,7% AuM Julius Baer були пов'язані з російськими особами, які не мають права на проживання ні в Європейській економічній зоні, ні у Швейцарії. Відповідно до санкцій, запроваджених ЄС та Швейцарією, прийом депозитів на суму понад 100 000 євро від таких клієнтів заборонено. Банк також зазначав, що після лютого 2022 року банк не приймав нових клієнтів із російським громадянством.

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Як повідомлялося, раніше найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus оголосив, що закриє рахунки близько 4 тис. клієнтів із російським громадянством, які не мають права на проживання у країнах ЄС.

Представник банку пояснював, що таке рішення було ухвалено після того, як Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF), безстроково призупинила членство Російської Федерації.

Це відбулося 24 лютого 2023 року після ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції з вимогою до Росії "повністю та беззастережно" вивести всі свої війська з території України.