БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1193 відвідувача онлайн
Новини Транспорт
192 0
таксі (239) uber (249)

Uber дозволить замовляти роботаксі Waymo

Новини БізнесЦензор Транспорт

uber

Американські Waymo, що входить до групи Alphabet Inc., та Uber Technologies цього року запустять спільний проєкт, у рамках якого користувачі Uber зможуть замовити роботаксі Waymo для поїздки або доставки їжі.

"Засновані у 2009 році Waymo та Uber кожна по-своєму здійснили революцію у сфері доступності транспорту. Тепер ми об'єднуємо сили, щоб поєднати провідні у світі технології безпілотного транспорту від Waymo з масштабною мережею Uber для пасажирських перевезень та доставки", – йдеться в пресрелізі Uber, передає Інтерфакс-Україна

Багаторічне стратегічне партнерство компаній стартує у Фініксі (штат Арізона), де безпілотні електромобілі Waymo обслуговують територію площею понад 180 кв. миль (466 кв. км). Для повністю безпілотного транспорту це найбільша зона покриття у світі.

Клієнти зможуть замовити роботаксі Waymo як за допомогою програм Uber і Uber Eats, так і через програму Waymo One.

Як повідомлялося, Uber планує відновити роботу Uber Shuttle в Україні.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 