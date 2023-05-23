Uber дозволить замовляти роботаксі Waymo

Американські Waymo, що входить до групи Alphabet Inc., та Uber Technologies цього року запустять спільний проєкт, у рамках якого користувачі Uber зможуть замовити роботаксі Waymo для поїздки або доставки їжі.

"Засновані у 2009 році Waymo та Uber кожна по-своєму здійснили революцію у сфері доступності транспорту. Тепер ми об'єднуємо сили, щоб поєднати провідні у світі технології безпілотного транспорту від Waymo з масштабною мережею Uber для пасажирських перевезень та доставки", – йдеться в пресрелізі Uber, передає Інтерфакс-Україна.

Багаторічне стратегічне партнерство компаній стартує у Фініксі (штат Арізона), де безпілотні електромобілі Waymo обслуговують територію площею понад 180 кв. миль (466 кв. км). Для повністю безпілотного транспорту це найбільша зона покриття у світі.

Клієнти зможуть замовити роботаксі Waymo як за допомогою програм Uber і Uber Eats, так і через програму Waymo One.

Як повідомлялося, Uber планує відновити роботу Uber Shuttle в Україні.