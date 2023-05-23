Мінфін розмістив державні облігації на 11 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 23 травня, залучило до державного бюджету 10,79 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 452,15 мільйона гривень під 18,5% річних.

Мінфін також розмістив півторарічні ОВДП на 1,63 мільярда гривень під 19,5% та трирічні бенчмарк-облігації на 1,09 мільярда гривень під 19,75% річних.

Крім того, від розміщення дев'ятимісячних ОВДП у доларах США під 4,8% вдалося залучити $208,3 млн.

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Як повідомлялося, 16 травня Мінфін залучив до державного бюджету від продажу ОВДП 7,03 мільярда гривень (в еквіваленті).

9 травня Мінфін залучив від продажу ОВДП 28,46 млрд грн (в еквіваленті), переважно завдяки попиту на валютні облігації.

2 травня Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 12,01 мільярда гривень.