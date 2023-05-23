Експорт "зерновим коридором" впав минулого тижня на 78%, – УКАБ. ІНФОГРАФІКА

За 42 тиждень роботи "зернового коридору" з 15 по 21 травня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 118,3 тис. тонн агропродукції, що на 78% менше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому.

"Робота "зернового коридору" продовжена, але поки повноцінно він ще не запрацював. Так, за шість днів (з моменту погодження повернення роботи "зернового коридору") інспекцію на вхід пройшло лише 11 суден, що є дуже низьким показником, враховуючи значну чергу суден на вхід. Та й показники відвантажень минулого тижня були критично низькими", – сказано в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, становила лише 4 одиниці, що на 9 суден менше попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її. Це найнижчий показник цього року, підкреслили в УКАБ.

Найбільші обсяги експорту протягом 42 тижня роботи "зернового коридору" становили:

кукурудза (78% експорту за цей період);

макуха соняшникова (17%);

пшениця (6%).

Українська продукція попрямувала в країни Азії (Саудівська Аравія, Туреччина), Африки (Марокко) та Європи (Італія).

Усього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року по 21 травня 2023 року вдалося експортувати 30,3 млн тонн продукції АПК іноземним партнерам.