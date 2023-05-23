Фонд держмайна змінив керівника "Центренерго"

Наглядова рада державного ПАТ "Центренерго", більшість у якій складається з представників Фонду держмайна, призначила новим виконуючим обов’язки гендиректора компанії Віктора Спичку.

Відповідне рішення наглядова рада компанії ухвалила 22 травня, повідомляється на сайті "Центренерго".

Згідно із повідомленням, раніше Віктор Спичка обіймав посаду начальник відділу дрібногуртових продажів ТОВ "УТН-ГРУП", начальника комерційного відділу ТОВ "Люкс-країна", був зареєстрований як фізична особа-підприємець (консультування з питань комерційної діяльності і керування), входив до складу дирекції ПАТ "Центренерго".

Водночас наглядова рада припинила повноваження Володимира Єгорова на посаді в.о. гендиректора та члена дирекції "Центренерго".

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Як повідомлялося, Єгоров керував "Центренерго" з 9 грудня 2022 року, він змінив на цій посаді Віталія Довгаля.

Єгоров раніше працював заступником комерційного директора ПАТ "Донбасенерго" та директором ТОВ "ДЕ Трейдінг" народного депутата Максима Єфімова (група "Довіра"). Йому також належить 89% у постачальнику енергоресурсів ТОВ "Артлекс-Енерджі".

Наприкінці грудня наглядова рада "Центренерго" обрала також до 13 лютого членами дирекції товариства Олександра Шайтана та Максима Федотова, який, зокрема, очолював юрдепартамент енергопостачальника ТОВ "Артлекс-Енерджі".

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 – пиловугільні та п'ять - газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.