Український лоукостер SkyUp із початку повномасштабної війни виконав 7000 рейсів за кордоном

Українська авіакомпанія SkyUp з 24 лютого 2022 року виконала 7 076 рейсів на умовах "мокрого лізингу" (коли у лізинг передається літак разом з екіпажем) та 819 чартерних рейсів.

"Попри закрите для польотів цивільної авіації небо над Україною, з 24 лютого 2022 року та за перші п’ять місяців 2023 року SkyUp Airlines, виконав 7 076 рейсів на умовах ACMI ("мокрого лізингу", – ред.) та ще 819 чартерних рейсів", – йдеться в повідомленні авіакомпанії, передає Укрінформ.

Зазначається, що авіакомпанія також виконала 34 евакуаційні та гуманітарні рейси, якими доставляли гуманітарні вантажі, та зокрема евакуювали власних співробітників і членів їхніх сімей.

SkyUp співпрацювала з 14 авіакомпаніями: Air Albania, Air Moldova, Corendon, Corendon Europe, ETF Asrways, Fly One, Freebird Airlines, Marabu, Smartwings, SunAir, Tailwind, Tunisair, WizzAir Abu Dhabi, WizzAir Hungary, and WizzAir Malta.

Після 24 лютого 2022 року авіакомпанія перевезла в різних країнах 1 148 412 пасажирів.

Крім цього, для популяризації ініціативи United24 й підтримки України у світі один із літаків авіакомпанії отримав спеціальну ліврею The Power of Freedom. Це повітряне судно вже відвідало близько 20 аеропортів у 10 країнах. Під час понад 50 виконаних рейсів на літаку подорожували 9 тис. пасажирів, що допомогло додатково привернути увагу до України та зібрати більше 10 тис. євро на медичні потреби.

За весь час існування авіакомпанії (з 2018 року) SkyUp перевезла 6 461 313 пасажирів: 3 223 830 жінок, 2 474 060 чоловіків та 763 423 дитини.

Загалом компанія виконала 41 978 рейсів за 551 маршрутом, у тому числі 2063 внутрішніх рейси, якими скористались 237 182 пасажири.

SkyUp Airlines – український авіаперевізник, який виконує чартерні та регулярні перевезення за лоукост-моделлю. Створений у червні 2017 року. Перший політ здійснив 21 травня 2018 року.