Мобілізація від Путіна: У Росії забиратимуть закордонні паспорти у боржників та мобілізованих

Держдума Росії прийняла закон, який зобов’язує громадян здавати закордонні паспорти у разі обмеження виїзду з країни, а також призову на військову чи альтернативну службу.

На засіданні у вівторок, 23 травня, Держдума ухвалила відповідний законопроєкт в третьому, остаточному читанні, пише російська редакція Forbes.

Відповідно до закону, росіяни, яким влада обмежила виїзд з країни (у тому числі, через борги), а також призвані на військову чи альтернативну службу, будуть зобов'язані здати закордонні паспорти тому відомству, яке видало документ.

Паспорт вони повинні здати протягом п'яти днів після отримання повідомлення про обмеження права на виїзд. Він перебуватиме на зберіганні до закінчення терміну цього тимчасового обмеження на виїзд або до закінчення терміну дії паспорта. Якщо паспорт не передати на зберігання у встановлений термін, він вважатиметься недійсним.

Вимога здавати закордонні паспорти у разі призову стосується чоловіків віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і щодо яких вже винесено рішення призовної комісії про призов на військову службу або направлення на альтернативну службу.

Крім того, закон уточнює підстави для визнання закордонних паспортів росіян недійсними – це втрата документа, зміна ПІБ, статі чи інших особистих відомостей, а також смерть власника, припинення російського громадянства, непридатність паспорта або його випуск за підробленими чи недійсними документами. Недійсними будуть визнаватись і дипломатичні чи службові паспорти, якщо їхні власники не повернуть документи після відрядження.

Закон передбачає також ведення обліку виданих та недійсних паспортів. Недійсні паспорти підлягатимуть вилученню.

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Як повідомлялося, у середині квітня російський президент Владімір Путін підписав закон, який дозволяє розсилати повістки через сайт "Держпослуг" та закривати виїзд із країни відразу після отримання повістки.

Крім того, Путін доручив російській владі розробити фінансові "та інші механізми збереження людського капіталу та зниження відтоку населення" з Росії.

Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для збільшення контингенту російських окупаційних військ в Україні 21 вересня 2022 року. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.

Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після 21 вересня із країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб.