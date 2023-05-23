Кабмін звільнив голову Держагентства з інфраструктурних проєктів

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 23 травня, звільнив Костянтина Гуру з посади голови Державного агентства інфраструктурних проєктів.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Костянтин Гура обіймав цю посаду з червня 2022 року. До цього він був першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, а також тимчасово виконував обов'язки голови цього Держагентства.