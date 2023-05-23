Кабмін звільнив голову Держагентства з інфраструктурних проєктів
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Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 23 травня, звільнив Костянтина Гуру з посади голови Державного агентства інфраструктурних проєктів.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Костянтин Гура обіймав цю посаду з червня 2022 року. До цього він був першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, а також тимчасово виконував обов'язки голови цього Держагентства.
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молодий - зелений
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тільки 33 роки і магістер і у Франції вчився ( за які гроші )
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Мажор чи що ?