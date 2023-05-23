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Дефіциту гречки цьогоріч не буде, – Мінагрополітики

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гречка

Потенціал площ посіву під гречку цьогоріч збільшено до 115,4 тис. га, тоді як торік в Україні було засіяно 114,6 тис. га.

Однак наразі темпи сіву цієї культури трохи відстають від минулорічних. Станом на середину травня вже посіяно 43,26 тис. га (37%), тоді як 2022 року на аналогічну дату сівбу було проведено на площі 48 тис. га, повідомляє Міністерство аграрної політики й продовольства.

Торік урожай гречки становив майже 160 тис. тонн. Згідно з даними Мінагрополітики, внутрішнє споживання цієї крупи в Україні становить орієнтовно 110 тис. тонн щорічно. Тобто для внутрішнього споживання українці сповна будуть забезпечені цією с/г культурою, а залишки дозволять сформувати перехідний резерв.

І в цьому, і в минулому році найбільше гречки сіють на Тернопільщині. Наразі місцеві аграрії засіяли вже 8,8 тис. га. Також у трійці лідерів Вінниччина та Сумщина. У Вінницькій області сільгосптоваровиробники станом на 18 травня провели сівбу на площі 4,4 тис. га. Аграрії Сумщини наразі випереджають минулорічні показники: 5,2 тис. га.

Автор: Галина Ялівець
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Добре, бо гречка для нас - це святе. Саме за неї, рідненьку, багато виборців продають свої голоси, а потім дивуються шо це прийшло до влади і коли це лайно скінчиться.
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24.05.2023 19:36 Відповісти
 
 