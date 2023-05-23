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Китай постачає каталізатори для російських НПЗ: це заборонено санкціями ЄС

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новак

Зростання постачань російських енергоресурсів у Китай 2023 року склало 40%.

Як повідомив віцепрем'єр Росії Алєксандр Новак, зараз Росія працює з китайськими партнерами над постачанням обладнання, якого бракує, для енергетичної галузі, зокрема каталізаторів, передає enkorr.

"У сфері технологічного обладнання для нафтопереробної галузі Росія співпрацює з китайською нафтохімічною корпорацією Sinopec: у РФ постачаються каталізатори спільного виробництва з цією корпорацією", – заявив Новак.

Санкції, які США й країни ЄС запровадили проти Росії через розв'язану нею повномаштабну війну в Україні, передбачають заборону імпорту технологій для НПЗ, а також заборону на постачання каталізаторів нафтопереробки, які необхідні у 95% технологіях нафтопереробки.

За підрахунками Інституту національної енергетики, залежність Росії від імпорту каталізаторів дуже висока, з різних видів вона становить 70-80%.

Автор: Галина Ялівець
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