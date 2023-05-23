Комітет повторно схвалив законопроєкт для націоналізації колишнього "Альфа-банку"

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики схвалив до розгляду у повторному другому читанні законопроєкт 9107-1, який має вдосконалити процедуру виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Законопроект дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників... Очікуємо розгляд у залі вже в травні. Правками ніхто не затягував, думаю цього разу все буде добре і в залі з голосами", – додав Железняк.

Як повідомлялося, законопроєкт №9107-1 у другому читанні під час засідання 2 травня підтримали лише 212 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. Зокрема, прийняття закону підтримали лише 162 депутати від правлячої фракції "Слуга народу". Пізніше нардепи 264 голосами підтримали пропозицію направити законопроєкт на повторне друге читання.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснював провалене голосування тим, що депутати вимагали внести до законопроєкту правки щодо окремих його норм.

Верховна Рада проголосувала за основу відповідний законопроєкт 11 квітня. Ним пропонується надати Нацбанку повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:

заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація).

При цьому запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку за відсутності у нього ознак неплатоспроможності – у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції.

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Раніше стало відомо, що Національний банк готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"), номінальними власниками якого залишаються російські олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен. Це єдиний системно важливий банк, власником якого є підсанкційні росіяни.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системно важливих банків під час воєнного стану. Однак цей закон передбачав націоналізацію банків підсанкційних власників лише у випадку, якщо такий банк відчуватиме нестачу капіталу, а у "Сенс банку" цього досі не зафіксовано.

Водночас Нацбанк виводить з ринку інші банки підсанкційних росіян: 8 березня Національний банк вирішив ліквідувати "Форвард Банк", який належить підсанкційному російському магнату Рустаму Таріко. Крім того, 27 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank), які належать президенту московського ЦСКА Євгенію Гінеру.