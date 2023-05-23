Виплавка сталі в Україні зросла вдвічі порівняно з минулим роком, – Worldsteel

Металургійні підприємства України у квітні поточного року збільшили виробництво сталі у 2,04 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 574 тис. тонн із 281 тис. тонн у лютому 2022 року.

Водночас, за даними Worldsteel, це краще за показник березня цього року, коли було виплавлено 527 тис. тонн сталі, передає Інтерфакс-Україна.



При цьому Україна посіла 22 місце в рейтингу 63 країн-основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).



За даними асоціації, у квітні 2023 року зафіксовано скорочення виплавки сталі відносно квітня 2022 року у більшості країн першої десятки, крім Індії, Південної Кореї, РФ та Ірану.



Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками квітня виглядає так: Китай (92,64 млн тонн, зниження на 1,5% до квітня 2022 року), Індія (10,72 млн тонн, +3,2%), Японія (7,24 млн тонн), -3,1%), США (6,58 млн тонн, -5,3%), РФ (6,38 млн тонн, +1,9%), Південна Корея (5,68 млн тонн, +3 %), Німеччина (3,19 млн тонн, -3,8%), Іран (3,06 млн тонн, +5,9%), Бразилія (2,77 млн тонн, -5,9%) та Туреччина (2,67 млн тонн -20,6%).



Загалом у квітні поточного року виплавка сталі знизилася на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 161,37 млн тонн.



За чотири місяці 2023 року перша десятка країн-виробників має такий вигляд: Китай (354,39 млн тонн, +4,1%), Індія (43,89 млн тонн, +3%), Японія (28,86 млн тонн, -5,3%), США (26,06 млн тонн, -4,1%), РФ (25,09 млн тонн, -0,6%), Південна Корея (22,35 млн тонн, -0,4%), Німеччина (12,35 млн тонн, -5,9%), Бразилія (10,58 млн тонн, -8,8%), Туреччина (10,1 млн тонн, -21,3%) та Іран (9,71 млн тонн, +0,1%).



Загалом у січні-квітні 63 країни виробили 622,73 млн тонн сталі, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.



При цьому Україна виробила 1,81 млн тонн сталі, що в 2,2 раза, або на 54% менше, порівняно з січнем-квітнем 2022 року. Наша країна розташувалася на 25 місці за підсумками чотирьох місяців цього року.