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Путін ліквідував управління Кремля по боротьбі з корупцією

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путін

Російський президент Владімір Путін ліквідував окреме управління Кремля по боротьбі з корупцією, об’єднавши його з управлінням з питань кадрів.

Відповідним указом Путіна голову антикорупційного управління Кремля генерал-лейтенанта Андрія Чоботова було звільнено, повідомляє РБК.

Нове об'єднане управління очолив Максим Травніков, який з жовтня 2019 року керує управлінням з питань держслужби та кадрів.

Управління з питань протидії корупції забезпечувало реалізацію президентських повноважень у сфері протидії корупції. Воно контролювало дотримання нормативних актів у цій сфері, готувало пропозиції щодо питань протидії корупції в органах державної влади та забезпечувало взаємодію органів влади, відповідальних за боротьбу з корупцією.

Автор: Михайло Орлюк
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Путін відкрито продемонстрував, що найбільше він боїться не народних повстань, для яких у нього є численні репресивні органи, а саме розколу еліт. Він продемонстрував, що багато в ньому розуміє і намагається перешкодити йому за всяку ціну.

Незважаючи на дірки в бюджеті, які в 2023 році тільки зростають, путін демонстративно благословляє масові розкрадання, скасовуючи значну частину антикорупційного законодавства.
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23.05.2023 19:14 Відповісти
 
 