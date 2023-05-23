Путін ліквідував управління Кремля по боротьбі з корупцією

Російський президент Владімір Путін ліквідував окреме управління Кремля по боротьбі з корупцією, об’єднавши його з управлінням з питань кадрів.

Відповідним указом Путіна голову антикорупційного управління Кремля генерал-лейтенанта Андрія Чоботова було звільнено, повідомляє РБК.

Нове об'єднане управління очолив Максим Травніков, який з жовтня 2019 року керує управлінням з питань держслужби та кадрів.

Управління з питань протидії корупції забезпечувало реалізацію президентських повноважень у сфері протидії корупції. Воно контролювало дотримання нормативних актів у цій сфері, готувало пропозиції щодо питань протидії корупції в органах державної влади та забезпечувало взаємодію органів влади, відповідальних за боротьбу з корупцією.