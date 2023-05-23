Комітет Ради схвалив законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків, – Кисилевський

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до розгляду у першому читанні законопроєкт 9015 про страхування інвестицій від воєнних ризиків.

Про це повідомив автор законопроєкту народний депутат Дмитро Кисилевський.

Проєкт закону передбачає дозвіл Експортно-кредитному агентству страхувати від воєнних ризиків інвестиції в Україні.

"Вже кілька місяців на контакті з урядом перебувають агентство Miga (підрозділ Світового банку) та DFC (федеральне агентство розвитку США) – авторитетні структури, які страхують від воєнних ризиків інвестиції по всьому світу. Але їхня політика передбачає страхування лише іноземних інвестицій в Україну. Вітчизняні ж компанії не мають доступу до такого інструменту. Прийняття закону створить правові підстави для Експортно-кредитного агентства страхувати інвестиції від воєнних ризиків українських компаній в Україні", – зауважив Кисилевський.

За словами нардепа, за приклад Україна має взяти Ізраїль, який фактично перебуває у стані війни багато років, але це не заважає йому мати потужну економіку. Не в останню чергу це вдалося завдяки ефективному механізму страхування воєнних ризиків.

"Переконаний, що в умовах війни базове питання, яке має вирішити наша держава – страхування інвестицій від воєнних ризиків. Цей механізм має з’явитись і запрацювати перед початком реалізації будь-яких програм відновлення інфраструктури та економіки. Надважливим він є і для реалізації розробленого за моєю ініціативою Плану розвитку переробної промисловості", – підкреслив Дмитро Кисилевський.

Міжнародний досвід страхування воєнних ризиків вказує на те, що такий поліс для бізнесу має коштувати в середньому 1-3% від обсягу інвестицій. Власники полісу зазвичай можуть розраховувати на компенсацію до 90% збитків проєкту, пов’язаних з війною.